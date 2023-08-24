Все в вышиванках: Денисенко умилила сеть фото с мужем-военным, сыном и мамой

В символический День Независимости Украины Наталка Денисенко имела возможность встретиться с мужем-военным, который еще с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Так что супругам с сыном удалось провести день вместе. К тому же с ними была мама актрисы – Нина.

Актриса поделилась с поклонниками кадрами с праздничного дня семьи, проведенного вместе. Они все отправились на прогулку по киевскому парку "Наталка", который расположен на берегу Днепра.

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Наталка Денисенко показала, как отмечает День Независимости

На фото, которые актер опубликовала в своем инстаграмме, можно увидеть, что все члены семьи одели вышиванки.

Так, сама Наталка подобрала стильный образ с белой рубашкой, кроссовками и сумкой в тон. Также у нее было красивое украшение на шее и очки. Андрей Фединчик был одет в черную рубашку с белой вышивкой, джинсы и черные кроссовки. Свой аутфит актер завершил кепкой. Сын звездных супругов имел похожую одежду к той, которая была в отца. Юный Андрюша выбрал белую рубашку с голубой вышивкой, шорты, кроссовки и кепку.

Мама Наталки Денисенко пошла на прогулку в бордовом вышитом платье.

Мы украинцы. Спасибо ВСУ и всем людям, которые приближают победу, что мы сегодня можем праздновать День Независимости Украины в таком кругу. Слава Украине,

– написала Денисенко.

Реакция сети

Почитатели заметили, что семья выглядит очень красиво:

"Нереально красивая семья";

"Невероятные";

"Какие хорошие";

"С праздником";

"Семья Денисенко";

"Такая хороша семья!";

"Какие же вы хороши";

"Хорошие, счастье вам".

К слову, недавно в разговоре с 24 Каналом, Наталка Денисенко сообщила, что ее муж сильно изменился. "Иногда думаю, что после завершения войны мне нужно будет с ним заново знакомиться", – сказала она.

Актриса убеждена, что после войны всех жён военных ждет испытания. Однако она также отметила, что ей очень повезло, что мужчина постоянно на связи, что может отвечать. К тому же они довольно часто видятся: "Он несколько месяцев был в командировке в 2022 году, потом служил в Киеве, потом еще около пяти месяцев был в командировке. И снова вернулся. Я его видела недавно, когда он был на учениях".