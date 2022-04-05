20-летняя внучка Софии Ротару впервые заговорила о войне, но не осудила Россию

Последние 8 лет София Ротару притворялась аполитической и без угрызений совести выступала в России. Когда война застала ее в Киеве, – заговорила. Вслед за бабушкой высказалась внучка София Евдокименко.

На 40-й день полномасштабного вторжения России, 4 апреля, София Евдокименко опубликовала эмоциональное сообщение с призывом помочь Украине. В нем 20-летняя модель со 164-тысячной аудиторией в конце концов назвала войну войной, но так и не написала, кто в ней виноват.

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Внучка Софии Ротару заговорила о войне

40 дней войны,

– начала пост внучка Софии Ротару.

Она отметила, что за это время "миллионы столкнулись с абсолютным и настоящим злом". Правда, чьих рук зло, не уточнила. Вместо этого попросила о помощи у своих иностранных друзей.

"Делайте пожертвования, отправляйте гуманитарные грузы, присоединяйтесь к протестам в своем городе, принимайте украинцев, нанимайте украинцев, будьте в курсе событий из надежных источников, волонтере или помогайте профессионально", – написала София Евдокименко.

Внучка Софии Ротару – София Евдокименко / Фото с инстаграма модели

Что о войне говорит сама София Ротару

На 5-й день войны, 28 февраля, гастролерша призналась, что в Киеве молится за украинских защитников. Звезда написала, что "российские ракеты уничтожают мирных жителей" и призывала к миру.

В то же время концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что та "всегда была аполитичной". Более того, по его мнению, певица молчит, потому что боится потерять работу в России.

в первый день войны, 24 февраля, София написала, что ее семью и близких "разбудили в 5 утра звуки сирен и взрывов". О войне, которую развязала России, не было ни слова, ведь в последние годы девушка притворялась "голубем мира".

Полный текст публикации Софии Евдокименко:

40 дней войны.

Миллионы столкнулись с абсолютным и настоящим злом. И все же душа обретает силы в вере, истине, любви и молитве. За это время весь мир ощутил и соединился с украинской душой. То, что независимо, наполнено любовью и достатком.

Мое международное сообщество! Я призываю всех вас к действиям и #StandWithUkraine. Совершайте пожертвования, отправляйте гуманитарные грузы, присоединяйтесь к протестам в своем городе, принимайте украинцев, нанимайте украинцев, будьте в курсе событий из надежных источников, волонтере или помогайте профессионально.