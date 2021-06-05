2 победы, 2 вторых места и всегда в финале: как Украина ежегодно покоряет Евровидение

Организаторы песенного конкурса Евровидение опубликовали невероятное видео о ежегодных представителях Украины. Они отметили, что украинские исполнители всегда удивляют результатами.

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение суммируют все выступления и результаты соревнования 2021 года. Они опубликовали новое видео, посвященное Украине и ее впечатляющим рекордам.

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Украина на Евровидении

В ролике отметили, что страна ежегодно показывает высокие результаты на конкурсе. В частности, украинские исполнители завоевывали 2 первых места (Руслана и Джамала), 2 вторых (Ани Лорак и Верка Сердючка) и третье (Злата Огневич). Важно, что только представители Украины всегда проходили в финал конкурса.

Но выделяются не только их впечатляющие результаты. То, что также делает Украину любимой страной для фанатов Евровидения, – это их постоянные впечатляющие выступления на сцене с инновационным реквизитом и стилем,

– пишет под роликом.

Важной частью выступления является его постановка, в чем украинцы также никогда не отставали. Гайтана пела с парнями в женских ярких юбках, позади Марии Яремчук мужчина бежал в колесе для хомяков, художница Ксения Симонова творила историю из песка вместе с чувственной песней Мики Ньютон.

И еще немало деталей в выступлениях украинских музыкантов покоряли Европу. Но даже сольные выступления, например, такой была постановка Alyosha, которая пела без подтанцовки или предметов позади, были проницательными.

Не забыли вспомнить и впечатляющее выступление Верки Сердючки в 2007 году. Она заняла второе место и стала настоящей легендой конкурса с песней Dancing Lasha Tumbai.

Украина на Евровидении: смотрите видео онлайн

Реакция сети

Пользователи сети оставляют множество комментариев под роликом. Они соглашаются с успехом украинских исполнителей и отмечают, что представители Украины всегда акцентируют на сильных сторонах:

"Go_A – это другой уровень выступления в Украине. Go_A дал надежду жанрам народной музыки достичь больших успехов на Евровидении. Они уже есть в истории Евровидения, как Lordi";

"Украина – это определение сильной и оригинальной нации на Евровидении";

"Причина, по которой Украина является единственной страной, которая всегда на Евровидении имеет совершенные результаты, заключается в том, что они всегда понимают свое предназначение";

"Никогда не недооценивайте песню из Украины, потому что они всегда имеют план постановки";

"Я чувствую, что давление на будущих исполнителей из Украины является достаточно серьезным. Планка установлена очень высоко";

"Они делают это лучше, чем кто-либо другой";

"Украина – это та страна, которая полностью понимает формулу песни для Евровидения";

"Украина – это страна, которая всегда вносит что-то в Евровидение – их выступления – это то, что вы не можете назвать скучным или неоригинальным... Даже если они присылают несколько общие песни – компенсируют это невероятной постановкой".



Украина на Евровидении / Инфографика 24 канала