19-летний сын Виктории Бекхэм впервые вышел в свет с девушкой-моделью

26 ноября 2021 , 16:20
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Источник:

24 канал

Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов больше года встречается с моделью и инфлюенсером Мией Реган. Пара не скрывала отношения, но только на днях вместе появилась на публике.

Ромео Бекхэм и Мия Реган вместе появились на открытии магазина Prada в галерее Tate Modern в Лондоне. Это первый официальный выход звездной пары.

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Ромео Бекхэм вышел в свет с девушкой

Средний сын Бекхэмов и инстаграм-блогерша вели себя на публике сдержанно. Для выхода Ромео надел сиреневую рубашку, белые брюки и шапку.

Мия Реган была в трендовом образе. Она надела розовые спортивные штаны оверсайз, бело-серую укороченную блузку, а также темную куртку. Стильный образ модели дополняли кроссовки, серьги и солнцезащитные очки с модной белой оправой.


Ромео Бекхэм и Мия Реган / Фото Getty Images

Что известно об отношениях Ромео Бекхэма и Мии Реган

  • Пара встречается уже больше года. Они официально не объявляли о романе и не комментировали свои отношения. Модель часто публикует фото с молодым человеком, а он поздравляет ее с праздниками.
  • Звездная мама Виктория Бекхэм уже знакома с девушкой своего среднего сына. В прошлом году Мия снялась в рекламной кампании бренда одежды дизайнера.
Автор: Марія Касій