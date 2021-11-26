19-летний сын Виктории Бекхэм впервые вышел в свет с девушкой-моделью

Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов больше года встречается с моделью и инфлюенсером Мией Реган. Пара не скрывала отношения, но только на днях вместе появилась на публике.

Ромео Бекхэм и Мия Реган вместе появились на открытии магазина Prada в галерее Tate Modern в Лондоне. Это первый официальный выход звездной пары.

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Ромео Бекхэм вышел в свет с девушкой

Средний сын Бекхэмов и инстаграм-блогерша вели себя на публике сдержанно. Для выхода Ромео надел сиреневую рубашку, белые брюки и шапку.

Мия Реган была в трендовом образе. Она надела розовые спортивные штаны оверсайз, бело-серую укороченную блузку, а также темную куртку. Стильный образ модели дополняли кроссовки, серьги и солнцезащитные очки с модной белой оправой.



Ромео Бекхэм и Мия Реган / Фото Getty Images

Что известно об отношениях Ромео Бекхэма и Мии Реган