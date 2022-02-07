17-летняя дочь Константина Меладзе пришла на "Голос страны": какой была реакция судей

Накануне состоялся третий выпуск шоу "Голос страны" 12 сезон, где продолжались "слепые прослушивания". Одной из участниц стала 17-летняя Лия Меладзе, решившая "выйти из тени отца".

На сцене "Голоса страны" девушка спела песню Леонарда Коэна Hallelujah. Проникновенное исполнение молодой артистки сразу развернуло кресло Святослава Вакарчука, а затем всех трех других судей – Надю Дорофееву, Олю Полякову и Потапа.

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Украинские судьи засыпали комплиментами девушку даже после того, когда узнали, что она дочь знаменитого российского продюсера.

"Это классный трамплин для того, чтобы выйти из тени отца. Момент начать собственную творческую жизнь. Я знаю, что твой папа тобой очень гордится", – Потап.

"Когда ты пела было очень слышно, что ты волнуешься. Но те мелизмы, которые ты делала – это было очень-очень круто. Я понимаю, если бы ты не так волновалась, это было бы еще лучше. Но ты знаешь, у тебя такой тембр, ты такая красивая! Я тебя поздравляю, ты уже в "голосе", – Полякова.

Мне так импонирует, насколько вы скромный человек, насколько вы трогательная девушка. Я хочу сказать, что автор песни, когда писал ее, сделал 80 вариантов текста. И я вот смотрю на вас и чувствую, что вы готовы и 200 раз делать все, чтобы быть на такой большой сцене, как "Голос страны". У вас сегодня 4 "да". Вы звучали словно ангел для меня,

– Дорофеева.

"Лия, ваш отец написал много хороших песен, и я очень уважаю это. Но когда я слушал вас в кресле, я точно не знал кто вы. Меня это не интересовало. Я просто услышал ваш тембр и мне было все равно – откуда вы, сколько вам лет, как вы выглядите. Я просто услышал у вас музыку. Для меня будет большой радостью, если вы будете в моей команде", – Вакарчук.

Лия Меладзе на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Выбор Лии

Девушка после долгих уговоров у судей решила пойти в команду Дорофеевой. Судья была счастлива, что ее команда пополнилась такой талантливой участницей, поэтому радостно провела Ли за кулисы, где ее уже ждали друзья.

В видеодневник "Голоса страны", Лия рассказала, что начала заниматься музыкой еще с 10 лет. Она всегда мечтала о большой сцене.

Всю жизнь очень хотела на сцену, чтобы быть услышанной. Мне всегда было очень важно, чтобы люди знали, что я чувствую. Сначала я хотела петь, чтобы привлечь внимание своих родных, но потом поняла, что хочу писать музыку для себя. "Голос страны" – это логическое начало моего творческого пути,

– отметила дочь Меладзе.

Стоит отметить, что Лия Меладзе является средней дочерью у Константина и его первой жены Яны. У нее также есть старшая на три года сестра Алиса и на год младший брат Валерий. Сейчас родители девушки разведены, а сама девушка проживает в Киеве. Константин Меладзе живет в России со своей второй женой Верой Брежневой.