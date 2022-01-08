17-летний сын певицы Шинейд О'Коннор совершил самоубийство: эмоциональное признание матери

Ирландская певица Шинейд О'Коннор поделилась трагической новостью. В пятницу, 7 января, ее сына нашли мертвым. 17-летний юноша покончил с собой.

Еще в четверг, 6 января, Шинейд О'Коннор обращалась к фанам с просьбой найти ее сына Невиема Шейна, который исчез из больницы. Она писала об этом в твиттере и умоляла парня вернуться, потому что он "пугает ее до чертиков". Однако было поздно. В пятницу, 7 января, тело юноши нашли в городе Брей, пишет Mirror.

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Мой прекрасный сын, свет моей жизни, решил сегодня закончить свою земную борьбу и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мое дитя. Я тебя так люблю,

– щемяще написала певица.

Покойный сын Шинейд О'Коннор / Фото из твиттера певицы

Стоит отметить, что сына Шейна Шинейд О'Коннор родила от коллеги-певца Донала Ланни. Он унаследовал ее психические проблемы, потому что дважды пытался покончить с собой. После этих случаев парень лечился от суицидальных наклонностей, но в 17 лет сбежал из клиники и наложил на себя руки.

У певицы осталось трое детей – 34-летний сын Джейк Рейнольдс, 25-летняя дочь Ройсин и 15-летний Иешуа Фрэнсис Нил.