15-летняя дочь Анджелины Джоли показала, как танцует хип-хоп: редкое видео

Голливудская актриса Анджелина Джоли не освещает личную жизнь и крайне редко появляется на публике с детьми. Однако в сеть попало видео, на котором ее дочь от Брэда Питта танцует хип-хоп.

Имя первенца Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло часто фигурировало в мировой прессе. Шайло просила называть ее Джоном и собиралась менять пол. Однако последний год девочка появляется в платьях и подчеркивает женственность. Правда, она осталась верна своим увлечениям и до сих пор танцует хип-хоп.

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Как дочь Анджелины Джоли танцует хип-хоп

В сеть слили видео с занятия в танцевальном центре, в котором занимается Шайло. На тренировку она пришла в черных спортивных брюках и футболке оверсайз с ярким принтом. Этот look девочка дополнила классическими кедами Vans.

Волосы дочь Джоли собрала в пучок, а на лицо надела защитную маску. На камеру она показала сложную хореографию, которая не под силу начинающим. Похоже, Шайло добросовестно занимается танцами, если демонстрирует такой прогресс.