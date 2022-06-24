100 тысяч книг для детей из Украины: Елена Зеленская запустила трогательный проект в Европе

Первая леди Украины инициировала проект "Книги без границ", который призван подарить малышам-переселенцам книги на родном языке. Идею Елены Зеленской поддержали в 14 странах Европы и опубликовали 100 тысяч экземпляров.

С первых дней войны супруга президента заботится о детях, которые вынужденно покинули дома из-за российской агрессии и нашли убежище в разных странах Европы. Она узнала, что все чаще у родителей-переселенцев возникает вопрос: "Есть ли у кого-то детские книги на украинском языке?", и запустила проект "Книги без границ".

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Елена Зеленская о проекте "Книги без границ"

"Не в каждом "тревожном чемодане" хватило места для книг и игрушек. А кто-то, выезжая, совсем не имел чемоданов и вещей, потому что ничего не осталось. Но вот теперь ребенок говорит: "Почитай мне сказку". Итак, книга, как в сказке, должно появиться! Если нужно, для этого она преодолеет все границы", – подчеркнула первые леди Украины.

Так, украинские издательства делятся готовыми макетами книг, а Посольства ищут партнеров среди зарубежных типографий, которые эти книги выпускают.

Таким образом напечатано уже более 100 тысяч книг! Сказок, историй, приключений, раскрасок – всего, что порадует, даст воодушевление и детям, и родителям… Через все границы книга принесет с собой мир, домашний уют и часть Родины, которая всегда рядом,

– трогательно подчеркнула Елена Зеленская.

Проект Елены Зеленской "Книги без границ" / Фото с инстаграма первой леди Украины

14 стран, присоединившихся к проекту Зеленской "Книги без границ":

Латвия – 3 тысячи книг "Колосок", "Радужная дорожка", "Котенок и Божья коровка", "Птица-рыболочка и Весна";

– 3 тысячи книг "Колосок", "Радужная дорожка", "Котенок и Божья коровка", "Птица-рыболочка и Весна"; Литва – 500 экземпляров сказки Леси Украинки "Беда научит";

– 500 экземпляров сказки Леси Украинки "Беда научит"; Чехия – 6 тысяч книг "Три поросенка", "Мокрый нос"; 2,5 тысячи экземпляров книги "Иванна и ванна";

– 6 тысяч книг "Три поросенка", "Мокрый нос"; 2,5 тысячи экземпляров книги "Иванна и ванна"; Болгария – 6 тысяч экземпляров книг издательства "Ранок";

– 6 тысяч экземпляров книг издательства "Ранок"; Эстония – 3 тысячи книг "Маленькое Солнышко", "Веселые ангелочки", "Рака такая", "Экоабетка", Abetka;

– 3 тысячи книг "Маленькое Солнышко", "Веселые ангелочки", "Рака такая", "Экоабетка", Abetka; Швеция – 29 книг с рисунками для детей от двух до семи лет;

– 29 книг с рисунками для детей от двух до семи лет; Польша – 2 тысячи экземпляров книг "Самчиковский Ежик", "Веселые ангелочки";

– 2 тысячи экземпляров книг "Самчиковский Ежик", "Веселые ангелочки"; Словакия – 1 680 экземпляров детских книг "Котенок и Божья коровка", "Меня зовут Лада. А тебя?", "Диводрим и Пижамна Госпожа";

– 1 680 экземпляров детских книг "Котенок и Божья коровка", "Меня зовут Лада. А тебя?", "Диводрим и Пижамна Госпожа"; Великобритания – будет опубликовано 15 тысяч книг, которые распространят на специальном мероприятии в июле;

– будет опубликовано 15 тысяч книг, которые распространят на специальном мероприятии в июле; Молдова – 12 разных книг по 1 тысяче экземпляров каждой;

– 12 разных книг по 1 тысяче экземпляров каждой; Турция – 1,2 тысячи экземпляров детских книг;

– 1,2 тысячи экземпляров детских книг; Норвегия ;

; Германия ;

; Ирландия.

В Европе их распространяют через социальные центры, центры поддержки, школы, библиотеки, литературные фестивали и посольства.