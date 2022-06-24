100 тысяч книг для детей из Украины: Елена Зеленская запустила трогательный проект в Европе
Источник:Офис Президента Украины
Первая леди Украины инициировала проект "Книги без границ", который призван подарить малышам-переселенцам книги на родном языке. Идею Елены Зеленской поддержали в 14 странах Европы и опубликовали 100 тысяч экземпляров.
С первых дней войны супруга президента заботится о детях, которые вынужденно покинули дома из-за российской агрессии и нашли убежище в разных странах Европы. Она узнала, что все чаще у родителей-переселенцев возникает вопрос: "Есть ли у кого-то детские книги на украинском языке?", и запустила проект "Книги без границ".
Читайте также Сын рассказывает всем, что хочет стать солдатом, – Зеленская
Елена Зеленская о проекте "Книги без границ"
"Не в каждом "тревожном чемодане" хватило места для книг и игрушек. А кто-то, выезжая, совсем не имел чемоданов и вещей, потому что ничего не осталось. Но вот теперь ребенок говорит: "Почитай мне сказку". Итак, книга, как в сказке, должно появиться! Если нужно, для этого она преодолеет все границы", – подчеркнула первые леди Украины.
Так, украинские издательства делятся готовыми макетами книг, а Посольства ищут партнеров среди зарубежных типографий, которые эти книги выпускают.
Таким образом напечатано уже более 100 тысяч книг! Сказок, историй, приключений, раскрасок – всего, что порадует, даст воодушевление и детям, и родителям… Через все границы книга принесет с собой мир, домашний уют и часть Родины, которая всегда рядом,
– трогательно подчеркнула Елена Зеленская.
Проект Елены Зеленской "Книги без границ" / Фото с инстаграма первой леди Украины
14 стран, присоединившихся к проекту Зеленской "Книги без границ":
- Латвия – 3 тысячи книг "Колосок", "Радужная дорожка", "Котенок и Божья коровка", "Птица-рыболочка и Весна";
- Литва – 500 экземпляров сказки Леси Украинки "Беда научит";
- Чехия – 6 тысяч книг "Три поросенка", "Мокрый нос"; 2,5 тысячи экземпляров книги "Иванна и ванна";
- Болгария – 6 тысяч экземпляров книг издательства "Ранок";
- Эстония – 3 тысячи книг "Маленькое Солнышко", "Веселые ангелочки", "Рака такая", "Экоабетка", Abetka;
- Швеция – 29 книг с рисунками для детей от двух до семи лет;
- Польша – 2 тысячи экземпляров книг "Самчиковский Ежик", "Веселые ангелочки";
- Словакия – 1 680 экземпляров детских книг "Котенок и Божья коровка", "Меня зовут Лада. А тебя?", "Диводрим и Пижамна Госпожа";
- Великобритания – будет опубликовано 15 тысяч книг, которые распространят на специальном мероприятии в июле;
- Молдова – 12 разных книг по 1 тысяче экземпляров каждой;
- Турция – 1,2 тысячи экземпляров детских книг;
- Норвегия;
- Германия;
- Ирландия.