10-летняя дочь Виктории Бекхэм примеряла платье из коллекции мамы

Дочь Виктории Бекхэм Харпер Севен становится маленькой копией звездной мамочки. На семейном отдыхе девочка позировала в платье из коллекции модельера.

Звездное семейство модельера Виктории и Дэвида Бекхэмов отдыхает в Италии. На днях семья вышла в свет. Новым фото дизайнер поделилась на личной странице в инстаграме.

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Дочь Виктории Бекхэм в платье

Модельер показала совместное фото дочери вместе с отцом Дэвидом, который нежно обнимал 10-летнюю Харпер. Девочка появилась перед объективом в атласной фиолетовом платье с черным кружевом. Ее образ дополняла тонкая серебряная цепочка с подвеской.

Этот наряд вошел в коллекцию бренда Victoria Beckham за весну – лето 2021 года. Платье длины миди имеет широкий пояс, акцентирует внимание на талии. Его можно приобрести за 1700 долларов (что составляет более 45 тысяч гривен).

Реакция сети

Поклонники восхищаются красотой 10-летней Харпер Севен. Они отмечают, что такое элегантное платье очень подходит дочери Бекхэмов: