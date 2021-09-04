В 10 годовщину брака: муж Юлии Саниной показал архивные фото со свадьбы
Источник:инстаграм Валерия Бебко
Лидер группы The Hardkiss Юлия Санина и ее муж Валерий Бебко празднуют 10-летие создания своей семьи. По этому случаю продюсер и гитарист группы показал редкие фото со свадьбы.
Фронтвумен и продюсер и гитарист украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и Валерий Бебко сегодня, 4 сентября, празднуют значительную дату. Их семье исполнилось 10 лет.
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Супруги поделились поздравлениями в социальных сетях. Юлия Санина опубликовала чувственное фото с мужем с недавней фотосессии и посвятила любимому трогательное сообщение.
10 лет назад мы стояли с тобой на венчании в церкви и совсем не представляли, какое путешествие нас ждет. 10 лет назад мы ждали благословения и надеялись, что это поможет нам сохранить друг друга в мире, где все стало таким скоротечным. Я очень тебя люблю! И нам хватит мудрости и сил сохранить это еще надолго,
– написала Юлия Санина.
Юлия Санина и Валерий Бебко / Фото из инстаграма Юлии Саниной
Валерий Бебко был более лаконичным: "10 лет нашей семье. Юлька, люблю тебя to the moon and back (до луны и обратно, – Showbiz 24)". Также он поделился редкими фото со свадьбы, которые очаровали сеть. Среди них не только чувственные кадры, но и забавные.