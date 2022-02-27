"Розриваюся на дві частини": Мілла Йовович неоднозначно відреагувала на війну в Україні

Американська акторка Мілла Йовович через два дні після початку наступу Росії на Україну висловилась в мережі. Вона зізналась, що має коріння як в Росії, так і в Україні, тому їй важко спостерігати за ситуацією.

Мілла Йовович (Милиця – справжнє ім'я) опублікувала допис, у якому підтримала народ України, залишивши посилання на організації, які можуть допомогти жителям України. Проте зізналась, що її серце розривається від того, що зараз воюють дві країни, у яких залишилось її коріння.

До слова Кейт Міддлтон і принц Вільям підтримали Україну: "Ми разом з президентом і всім народом"

Я з розбитим серцем і приголомшена, намагаючись осмислити події цього тижня на моїй батьківщині в Україні. Мою країну та народ бомбять. Друзі та сім'я ховаються. Моя кров і моє коріння походять як з Росії, так і з України. Я розриваюся на дві частини, спостерігаючи за жахом, що розгортається, за руйнуванням країни, переміщенням сімей, навколо яких все їхнє життя лежить в обвуглених уламках,

– написала акторка.

Вона додала, що пам'ятаю війну на батьківщині її батька Богі Йововича в колишній Югославії та розповіді її родини про травми та терор, які вони пережили.



Мілла Йовович з України / Фото з відкритих джерел

Що відомо про походження Йовович

Мілла Йовович народилася у 1975 році в Києві, у районі Русанівки. Перші роки життя ходила у садочок в Дніпрі, згодом переїхала назад у Київ з мамою. Далі сім'я переїхала у Лондон, потім в Сакраменто, і вже наприкінці – у Лос-Анджелес.

Мама Мілли – Галина Логінова познайомилася з батьком Богданом (Богі) Йововичем в Києві. Жінка виросла в Україні, а батько – в Чорногорії (серб за походженням).

Галина Логінова народилася в родині військового на Кавказі, Росія. Сім'я переїхала у Дніпро, де там вона закінчила школу, згодом навчалась у Всесоюзному державному інституті кінематографії у Москві, а потім знову повернулася в Україну – працювала на кіностудії Довженка в Києві.

Щодо Богі Йововича, то він разом з братом нелегально перетнув кордон з Албанією та потрапив у Радянський Союз. З 17 років батько Мілли жив у Києві. Там він вступив до Київського медичного інституту на педіатричне відділення та навчився розмовляти російською. Детальніше про історію життя батька акторки читайте тут.

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