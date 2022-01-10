У розкішній вечірній сукні: перший вихід королеви Летиції у 2022 році

Іспанське королівське подружжя здійснило перший публічний вихід у 2022 році. Для нього королева Летиція обрала розкішну вечірню сукню темно-синього кольору.

Монархи взяли участь у новорічному святковому параді, який відбувся в королівському палаці. Її Величність вкотре продемонструвала бездоганний смак в одязі.

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Вечірній образ королеви Летиції

Іспанська королева Летиція постала перед публікою у вечірній сукні темно-синього кольору. Вбрання мало приталений верх і пишну спідницю, що додало образові особливої елегантності. На грудях у Її Величності була коштовна брошка. А струнку талію Летиції підкреслив пояс у тон сукні. На вулиці королева одягала теплу чорну накидку.

Цього разу волосся вона зібрала в акуратний низький пучок, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з акцентом на очах.



Королівське подружжя Іспанії / Фото Getty Images

Королівське подружжя Іспанії / Фото Getty Images

Король Філіп VІ позував поруч із дружиною в парадній військовій формі. Та обличчях у монархів були захисні маски. Вони вкотре показали, що необхідно дбати про власну безпеку, адже пандемія коронавірусу досі панує у світі.