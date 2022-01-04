У розкішній червоній сукні: Настя Каменських похизувалася фігурою

Успішна співачка Настя Каменських поділилася святковим фото, на якому похизувалася стрункою фігурою. Артистка одягнула розкішну червону сукню з високим вирізом на нозі.

У період новорічно-різдвяних свят Настя Каменських ділиться різноманітними фотографіями, на яких демонструє святкові образи.

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Яскравий look Настя Каменських

Співачка позувала на камеру в красивій локації. NK постала перед об'єктивом у вечірній сукні насиченого червоного кольору. Вбрання було силуетним, з високою горловиною, без рукавів і мало високий виріз на нозі. Поєднала look з туфлями-човниками в тон на високих підборах.

Серед аксесуарів святковий образ виконавиці доповнили масивні блискучі сережки. Волосся зірка вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила вечірній макіяж у коричневих відтінках.



Настя Каменських у червоній сукні / Фото з інстаграму співачки

У коментарях прихильники NK засипали її компліментами: