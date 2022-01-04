В период новогодне-рождественских праздников Настя Каменских делится разнообразными фотографиями, на которых демонстрирует праздничные образы.
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Яркий look Настя Каменских
Певица позировала на камеру в красивой локации. NK предстала перед объективом в вечернем платье насыщенного красного цвета. Одеяние было силуэтным, с высокой горловиной, без рукавов и имело высокий вырез на ноге. Соединила look с туфлями-лодочками в тон на высоком каблуке.
Среди аксессуаров праздничный образ исполнительницы дополнили массивные блестящие серьги. Волосы звезда уложила в фирменные кудри, а на лице сделала вечерний макияж в коричневых оттенках.
Настя Каменских в красном платье / Фото из инстаграма певицы
В комментариях поклонники NK засыпали ее комплиментами:
- "Шикарные ножки! Красавица!"
- "Роскошная!"
- "Ты самая лучшая!"
- "Супер! Красавица!"
- "Непревзойденная!"