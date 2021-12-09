Розкішна Кейт Міддлтон, принц Вільям та інші королівські особи відвідали різдвяний концерт

У Вестмінстерському абатстві 8 грудня відбулися зйомки різдвяного концерту. На захід прибуло чимало членів королівської сім'ї, зокрема Кейт Міддлтон з принцом Вільямом.

Різдвяний концерт отримав назву Together at Christmas. Його покажуть на британському телебачення напередодні свят.

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Ввечері 8 грудня до Вестмінстерсього абатства прибуло чимало членів британської королівської сім'ї:

Кейт Міддлтон та принц Вільям;

принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці;

принцеса Євгенія;

Зара і Майк Тіндолл;

графиня Софі;

батьки Кейт Міддлтон та її сестра Піппа з чоловіком.



Кейт Міддлтон, принц Вільям та інші на різдвяному концерті / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Образ Кейт Міддлтон

Найбільшу увагу публіки до себе прикувала герцогиня Кембриджська, яка була організаторкою та ведучою благодійного заходу. Перед камерами Кейт Міддлтон позувала в елегантному та ефектному образі. Вона постала у червоній сукні та пальті в тон від Catherine Walker з великим бантом.

Кетрін поєднала вбрання із замшевими туфлями-човниками червоного кольору на високих підборах. Вона доповнила елегантний аутфіт клатчем Miu Miu, а також аксесуарами – срібними каблучкою і сережками-підвісками з діамантами та сапфірами.

Герцогиня розпустила волосся та вклала його пишними локонами. Риси обличчя вдало підкреслював макіяж. Кейт Міддлтон нафарбувала очі темними тінями, а губи – червоним блиском.



Кейт Міддлтон і принц Вільям на різдвяному концерті / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон і принц Вільям на різдвяному концерті / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських