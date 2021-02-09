У рожевому топі: Ірина Федишин грала в гольф у Домінікані – яскраві фото

Співачка Ірина Федишин продовжує ділитися яскравими фотографіями з відпочинку у сонячній Домінікані. Днями артистка грала у гольф. Для такого заняття вона обрала короткі шорти та рожевий топ.

Ірина Федишин насолоджується довгоочікуваним відпочинком на узбережжі океану. Вона мріяла потрапити у такий райський куточок планети і нарешті ця мрія здійснилася.

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Щоб урізноманітнити відпочинок на острові, виконавиця вирішила зіграти в гольф. Вона разом з чоловіком і синами відправилася на неймовірно красиву зелену територію, де також продемонструвала стильний образ.

Літній look Ірини Федишин

Для гри артистка обрала зручне вбрання. Вона позувала на камеру в короткому рожевому топі на одне плече. Це був верх від купальника, у якому Ірина вже публікувала знімки. Також бачимо на Федишин чорні шорти. Вбрання підкреслило струнку фігуру знаменитості та закцентувало увагу на її струнких ніжках. Такий look зірка поєднала з білими кедами.

Волосся співачка вклала у легкі локони та забрала набік. На обличчі вона зробила ніжний макіяж. Як завжди, Ірина мило усміхалася та дарувала позитивні емоції своїм підписникам.

Гольф придумали шотландські пастухи, які за допомогою палиць заганяли камені в кролячі нори. Але це точно не моя гра. Проте фото на згадку маю. Як думаєте, на скільки ярдів б'ю?

– поцікавилася в публікацїі Федишин.



Ірина Федишин грає в гольф у Домінікані / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин грає в гольф у Домінікані / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин грає в гольф у Домінікані / Фото з інстаграму Ірини Федишин