Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик продемонструвала новий ніжний образ. Зірка також поділилась, як ставиться до підбиття підсумків року.

Через кілька днів настане Новий рік. Українські знаменитості підбивають підсумки 2020 і будують плани на 2021. Відома телеведуча Лілія Ребрик зізналась, як ставиться до того, щоб аналізувати пройдешній рік. Вона поділилась новим фото в ніжному образі на своїй інстаграм-сторінці.

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Образ Лілії Ребрик

Телеведуча позувала на світлому тлі, проникливо дивлячись в камеру. Вона постала в довгій рожевій сукні зі складками, що надавала образу ніжності та повітряності. Лілія Ребрик постала перед об'єктивом босоніж й не доповнювала аутфіт аксесуарами.

Біляве волосся зірка вклала звичними лекгими хвильками. На обличчі акторка зробила гарний макіяж. Лілія Ребрик нафарбувала очі золотистими та коричневими тінями, а губи підкреслила темно-рожевою помадою.



Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Лілія Ребрик про підсумки року.

Телеведуча зазначила, що ніколи не підбиває підсумки року, принаймні, не робить цього публічно. Адже вважає, що робити це немає причини. Найголовніше, що рік, який проходить, потрібно цінувати, а на те, що сталося, вже ніяк не вплинеш.

До того, чого не маєш, – потрібно йти і досягати; поганого – позбуватися, а ще – мріяти, мріяти і знову мріяти! Я не думаю, що комусь відкрила Америку: все це очевидні речі! Я вже не раз казала: вірю в долю, в фортуну і в цифри, а ще – я вірю в диво і завжди чекаю від життя тільки найкращого! І переконана – так насправді і буде!

– висловилась Лілія Ребрик.

Зірка побажала прихильникам продуктивного останнього початку тижня 2020 року. Шанувальники у відповідь надіслали багато побажань Лілії Ребрик.