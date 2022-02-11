Роздяглась і станцювала на пілоні: Адель провела вечір у гей-клубі в Лондоні – курйозні відео

Після тріумфу на Brit Awards 2022 Адель заскочили в лондонському гей-клубі Heaven. Вона прийшла у заклад 10 лютого після опівночі з великою компанією друзів. Там співачка роздяглась до бюстгальтера і станцювала на пілоні.

У четвер Адель засвітилась на зйомках "Шоу Грема Нортона", де розповіла про скандальне скасування концертів у Лас-Вегасі та прокоментувала чутки про заручини з Річем Полом. Очевидно, після серйозної розмови співачка пішла святкувати свій успіх на Brit Awards 2022 й обрала для цього не люксовий ресторан, а відомий гей-клуб Heaven.

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Як Адель провела вечір у гей-клубі в Лондоні

Як пише Daily Мail, у гей-клуб Адель з друзями потрапила через задній вхід і розташувалась у VIP-ложі. Звідти вона спостерігала за стрип-шоу на сцені та підтанцьовувала під культові хіти. Схоже, зірка була таке п'яна, що несподівано гепнулась, не втримавшись за поручень.

Однак на цьому курйозні витівки Адель не закінчились. Вона вирвалась на сцену та покрутилась на пілоні. Все це в елегантному сіро-бежевому костюмі Fendi – широких штанах і жакеті, який підкреслював її жіночий силует. Цей перформанс ошелешив усіх, навіть дівчину-стриптизерку, яка стояла поряд у самих трусах, прикриваючи голі груди.

Цікаво, що сама суперзірка теж наважилася дещо роздягтися. Вона розщепила дорогий жакет Fendi, під яким був лише чорний бюстгальтер і далі веселилась у гей-клубі.

Адель провела вечір у гей-клубі в Лондоні

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кілька місяців тому Адель заявила, що кинула пити й відмовилася навіть від свого улюбленого Аперолю, бо повертається в музику.