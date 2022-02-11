В четверг Адель засветилась на съемках "Шоу Грэма Нортона", где рассказала о скандальной отмене концертов в Лас-Вегасе и прокомментировала слухи о помолвке с Ричем Полом. Очевидно, после серьезного разговора певица пошла праздновать свой успех на Brit Awards 2022 и выбрала для этого не люксовый ресторан, а известный гей-клуб Heaven.

Не пропустите Адель появилась на премии BRIT Awards в платье от украинского бренда Marianna Senchina

Как Адель провела вечер в гей-клубе в Лондоне

Как пишет Daily Мail, в гей-клуб Адель с друзьями попала через задний вход и расположилась в VIP-ложе. Оттуда она наблюдала за стрип-шоу на сцене и подтанцовывала под культовые хиты. Похоже, звезда была так пьяна, что неожиданно свалилась, не удержавшись за поручень.

Однако на этом курьезные выходки Адель не закончились. Она вырвалась на сцену и покрутилась на пилоне. Все это в элегантном серо-бежевом костюме Fendi – широких брюках и жакете, который подчеркивал ее женский силуэт. Этот перформанс ошарашил всех, даже девушку-стриптизершу, которая стояла рядом в одних трусах, прикрывая голую грудь.

Интересно, что сама суперзвезда тоже решила немного раздеться. Она расстегнула дорогой жакет Fendi, под которым был только черный бюстгальтер, и дальше веселилась в гей-клубе.

Адель провела вечер в гей-клубе в Лондоне

Для просмотра всех фото и видео листайте вправо

Интересно, несколько месяцев назад Адель заявила, что бросила пить и отказалась даже от своего любимого Апероля, потому что возвращается в музыку.