ROXOLANA випустила "Дуже теплу пісню", записану під час блекауту: щемке відео

Українська співачка ROXOLANA презентувала ліричну композицію під назвою "Дуже тепла пісня". Артистка створила її у дні масованих ракетних обстрілів Києва в кінці листопада.

За словами ROXOLANA, у ті дні вона думала про зимові свята, які от-от наступлять, але під час війни і в дні масованих обстрілів її думки – зовсім не про це. Але вона переконалась, що навіть без базових комунікацій серця українців однаково сповнені теплом і любов'ю.

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Цю пісню я написала при свічках у дні, коли місто огорнула темрява і холод. Цього року усім нам неймовірно складно знаходити і відчувати цей святковий настрій… Але водночас цей рік, і, особливо, останні тижні показали, що навіть, коли в наших квартирах немає світла, тепла, води і зв’язку, ми можемо зігрівати одне одного своєю добротою і взаємодопомогою. Невже це не диво?

– каже артистка.

ROXOLANA – Дуже тепла пісня: дивитись відео онлайн

Режисером відеокліпу став Руслан Махов, який зняв ROXOLANA за фортепіано одним кадром при освітленні лише одного приладу. Відеокліп вдалось зняти на "швидку руку" – всього за кілька годин.

"Ми використали той мінімум, який дозволив зняти відео при мінімальних затратах електроенергії. Це складно, але зараз ми всі працюємо в таких умовах – і артисти, і лікарі, і айтішники. Але я вважаю, головне – не зупинятися. Краще працювати у складних умовах, ніж скласти руки і нічого не робити. Створюючи щось нове, ми показуємо одне одному, що не здаємося і йдемо вперед, до перемоги", – додала ROXOLANA



ROXOLANA випустила "Дуже теплу пісню" / Фото пресслужби

Реакція мережі

Прихильники співачки також дуже тепло та привітно зустріли вихід нової пісні ROXOLANA. Вони кажуть, що у композиції відчутний дух Різдва і водночас легкий сум та віру у час темряви:

"Нехай в наших містах буде тепло від наших сердець";

"Пісня не просто тепла, а часом гаряча. Хай віра в краще зігріє втомлені серця";

"Прекрасна музика, прекрасні слова, щире виконання! Дякую, Роксолано. Хай буде тепло та затишно на душі...";

"Роксі, браво! Чарівна пісня, у ній відчувається наближення Різдва, наближення чуда, зникнення всесвітнього зла, нашої омріяної і такої заслуженої перемоги... Пісня, яка нагадує, що життя продовжується, що воно прекрасне";

"Дякую за пісню! Стало тепліше";

"І ось так буває, що навіть з темряви приходить натхнення. Дуже тепла пісня";

"Талановитий музикант!";

"Будемо грітись твоєю піснею".

Нагадаємо, що у ВМС ЗСУ повідомили, що станом на 4 грудня Росія вивела на бойове чергування у свої кораблі як у Чорне море, так і у Середземне. На них розміщені близько 100 ракет, якими готуються чергове атакувати Україну.