МКІП засудило участь росіянина в українському конкурсі, а оргкомітет дорікнув обуреним

У Міжнародному конкурсі для молодих піаністів серед учасників побачили росіянина Станіслава Корчагіна. У МКІП відреагували на скандал, а оргкомітет назвав людей хейтерами.

Міністерство культури та інформаційної політики прокоментувало участь росіянина в українському конкурсі піаністів. Там ситуацію назвали "кричущою" та нагадали, що цього та минулого року МКІП не фінансували й не підтримували проведення конкурсу через вторгнення.

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МКІП відреагувало на скандал

У міністерстві кажуть, що Всесвітня федерація міжнародних музичних конкурсів запропонувала підтримати та профінансувати окремий конкурс Горовиця у Женеві.

Ми, як МКІП, подякували за таку можливість, але не були залучені ні в процес формування журі, ні в критерії відбору учасників. Відповідно, ми не були поінформовані, хто саме буде брати участь чи хто вже відібраний до участі в конкурсі, пройшов у фінал чи півфінал.

Всесвітня Федерація оголосила про позицію щодо Росії ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли виключили конкурс імені Чайковського. Схоже, що вони не ввели принцип перевіряти громадянство, паспорт чи інші дані учасників.



"Саме тому ситуація, що склалася з появою росіянина у півфіналі, для нас є неприйнятною, оскільки українці, які беруть участь у конкурсі, були поставлені в умови, коли вони мають виступати на одній сцені з представниками держави-агресора".



Корчагін служив у російській армії у 2014 – 2015 роках / Фото з інстаграму

Коментарі представників оргкомітету конкурсу

, що росіянин не пройшов до фіналу конкурсу. Фіналістами спеціального Конкурсу Горовиця Київ-Женева 2023 стали Йонсон Пак, Джуліан Тревельян та українець Роман Федюрко.

Після суспільного засудження організаційний комітет назвав обурених українців хейтерами та дорікнув у тому, що їх намагаються зробити дурнями. Там похизувались фактом, що ще місяць тому було визначено, що потенційна участь росіян – не приховувалась.

"На чиє замовлення працюють haters в Україні і з кого намагаються зробити дурнів? Місяць тому вийшло інтерв'ю.., у якому обговорювалися усі нюанси майбутнього змагання, що готувалося Всесвітньою федерацією міжнародних музичних конкурсів у Женеві. Допитливий глядач може порівняти дати й заявлені тези і переконатися, що жодна інформація щодо потенційної участі росіян – саме потенційної, адже на час запису передачі тривала подача заявок до конкурсу – не приховувалася".

Генеральний секретар Всесвітньої федерації міжнародних музичних конкурсів (WFIMC) Флоріан Рім відзначився ще красномовнішою заявою про "музику без кордонів". Вочевидь, "російська культура" ще не позначилась на житті музиканта. Він виступив з промовою, у якій говорив про те, що всі учасники були зобов'язані відсторонитися від політичних поглядів.

"Наші статути чітко диктують, що ми не повинні дискримінувати нікого через національність. Це основний принцип справедливості, етики та людської порядності. Ми розуміємо, що для когось, хто живе в країні, яка була атакована, для когось, хто, можливо, втратив друга, родича чи дитину, ці слова можуть здатися порожніми та безглуздими, але я знаю, що кожен із 28 піаністів, які виступають на цій сцені, підтримує нашу справу. Музика не знає ні кордонів, ні національності, ні релігії, ні ідеології".