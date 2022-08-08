Дружина Остапчука відвідала акцію на підтримку України: там стався інцидент через росіянина

Дружина Володимира Остапчука поїхала до Мілана, де провела час з подругами. Там вона відвідала акцію на підтримку України, де росіянин продемонстрував, як його народ поводиться за кордоном.

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк приїхала в Італію. Нотаріусиня побувала в Мілані, де відвідала акцію на підтримку України.

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Горняк про курйоз на акції на підтримку України

Зіркова дружина показала українців, які вийшли на акцію протесту в центрі Мілана. Вони розгорнули величезний синьо-жовтий прапор та вигукували "Слава Україні".

Сльози тут як тут. Всі хочуть повернутися до свого дому. Україна найкраща! Спочатку було так. Сумно, але наші люди найкращі,

– поділилась Христина.



Акція на підтримку України / Фото з інстаграм-сторіз

На жаль, мирна акція не обійшлась без інцидентів. Невідомий чоловік підбіг до скарбнички, де українці збирали кошти на допомогу країні, та вибив її ногою. Горняк натякнула на те, що це міг бути росіянин, адже їхня ганебна поведінка за кордоном – вже не дивує.

"Просто якась тварюка зробила ось таке. Коли ми всі кричали "Слава Україні!", підбіг… І ногою вибив гроші, які наші люди збирали на допомогу… Наші за ним побігли, але не встигли… Думаю, всі розуміють, хто це був", – написала дружина Остапчука.



Акція на підтримку України / Фото з інстаграм-сторіз