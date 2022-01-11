Роналду, Кайлі Дженнер чи Бейонсе: хто з зірок найбільше заробляє в інстаграмі

11 січня 2022 , 12:54
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Джерело:

Just Jared

Аналітична компанія Hopper HQ опублікувала рейтинг світових знаменитостей, які найбільше заробляють на рекламі в інстаграмі. У трійку лідерів увійшли Кріштіану Роналду, Двейн Джонсон та Аріана Гранде.

У рейтингу найдорожчих знаменитостей інстаграму опинилися футболісти, актори, моделі, співачки. Хто і скільки заробляє на рекламі у соціальних мережах – дізнавайтеся далі. 

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Рейтинг найдорожчих знаменитостей інстаграму

  1. Кріштіану Роналду

Кількість підписників: 388 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 604 тисячі доларів


Кріштіану Роналду / Фото з інстаграму футболіста

  1. Двейн Джонсон

Кількість підписників: 289 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 523 тисячі доларів


Двейн Джонсон / Фото з інстаграму актора

  1. Аріана Гранде

Кількість підписників: 289 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 510 тисяч доларів


Аріана Гранде / Фото з інстаграму співачки

  1. Кайлі Дженнер

Кількість підписників: 299 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 494 тисячі доларів


Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму блогерки

  1. Селена Гомес

Кількість підписників: 288 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 468 тисяч доларів


Селена Гомес / Фото з інстаграму співачки

  1. Кім Кардашян

Кількість підписників: 278 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 419 тисяч доларів


Кім Кардашян / Фото з інстаграму світської левиці

  1. Ліонель Мессі

Кількість підписників: 299 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 169 тисяч доларів


Ліонель Мессі / Фото з інстаграму футболіста

  1. Бейонсе

Кількість підписників: 231 мільйон
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 147 тисяч доларів


Бейонсе / Фото з інстаграму співачки

  1. Джастін Бібер

Кількість підписників: 215 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 112 тисяч доларів


Джастін Бібер / Фото з інстаграму співака

  1. Кендал Дженнер

Кількість підписників: 212 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 53 тисячі доларів


Кендал Дженнер / Фото з інстаграму моделі

Автор: Христина Кобак