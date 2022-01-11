Роналду, Кайлі Дженнер чи Бейонсе: хто з зірок найбільше заробляє в інстаграмі
Джерело:Just Jared
Аналітична компанія Hopper HQ опублікувала рейтинг світових знаменитостей, які найбільше заробляють на рекламі в інстаграмі. У трійку лідерів увійшли Кріштіану Роналду, Двейн Джонсон та Аріана Гранде.
У рейтингу найдорожчих знаменитостей інстаграму опинилися футболісти, актори, моделі, співачки. Хто і скільки заробляє на рекламі у соціальних мережах – дізнавайтеся далі.
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Рейтинг найдорожчих знаменитостей інстаграму
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Кріштіану Роналду
Кількість підписників: 388 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 604 тисячі доларів
Кріштіану Роналду / Фото з інстаграму футболіста
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Двейн Джонсон
Кількість підписників: 289 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 523 тисячі доларів
Двейн Джонсон / Фото з інстаграму актора
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Аріана Гранде
Кількість підписників: 289 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 510 тисяч доларів
Аріана Гранде / Фото з інстаграму співачки
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Кайлі Дженнер
Кількість підписників: 299 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 494 тисячі доларів
Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму блогерки
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Селена Гомес
Кількість підписників: 288 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 468 тисяч доларів
Селена Гомес / Фото з інстаграму співачки
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Кім Кардашян
Кількість підписників: 278 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 419 тисяч доларів
Кім Кардашян / Фото з інстаграму світської левиці
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Ліонель Мессі
Кількість підписників: 299 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 169 тисяч доларів
Ліонель Мессі / Фото з інстаграму футболіста
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Бейонсе
Кількість підписників: 231 мільйон
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 147 тисяч доларів
Бейонсе / Фото з інстаграму співачки
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Джастін Бібер
Кількість підписників: 215 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 112 тисяч доларів
Джастін Бібер / Фото з інстаграму співака
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Кендал Дженнер
Кількість підписників: 212 мільйонів
Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 53 тисячі доларів
Кендал Дженнер / Фото з інстаграму моделі