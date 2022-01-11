Роналду, Кайлі Дженнер чи Бейонсе: хто з зірок найбільше заробляє в інстаграмі

Аналітична компанія Hopper HQ опублікувала рейтинг світових знаменитостей, які найбільше заробляють на рекламі в інстаграмі. У трійку лідерів увійшли Кріштіану Роналду, Двейн Джонсон та Аріана Гранде.

У рейтингу найдорожчих знаменитостей інстаграму опинилися футболісти, актори, моделі, співачки. Хто і скільки заробляє на рекламі у соціальних мережах – дізнавайтеся далі.

Дізнавайтеся також Журнал Time оголосив "Людину року 2021": нею став відомий мільярдер

Рейтинг найдорожчих знаменитостей інстаграму

Кріштіану Роналду

Кількість підписників: 388 мільйонів

Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 604 тисячі доларів



Кріштіану Роналду / Фото з інстаграму футболіста

Двейн Джонсон

Кількість підписників: 289 мільйонів

Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 523 тисячі доларів



Двейн Джонсон / Фото з інстаграму актора

Аріана Гранде

Кількість підписників: 289 мільйонів

Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 510 тисяч доларів



Аріана Гранде / Фото з інстаграму співачки

Кайлі Дженнер

Кількість підписників: 299 мільйонів

Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 494 тисячі доларів



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму блогерки

Селена Гомес

Кількість підписників: 288 мільйонів

Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 468 тисяч доларів



Селена Гомес / Фото з інстаграму співачки

Кім Кардашян

Кількість підписників: 278 мільйонів

Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 419 тисяч доларів



Кім Кардашян / Фото з інстаграму світської левиці

Ліонель Мессі

Кількість підписників: 299 мільйонів

Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 169 тисяч доларів



Ліонель Мессі / Фото з інстаграму футболіста

Бейонсе

Кількість підписників: 231 мільйон

Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 147 тисяч доларів



Бейонсе / Фото з інстаграму співачки

Джастін Бібер

Кількість підписників: 215 мільйонів

Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 112 тисяч доларів



Джастін Бібер / Фото з інстаграму співака

Кендал Дженнер

Кількість підписників: 212 мільйонів

Ціна за рекламний допис: 1 мільйон 53 тисячі доларів



Кендал Дженнер / Фото з інстаграму моделі