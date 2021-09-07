Романтика, публічність і сварки: Анна Богдан і Михайло Заливако розповіли про стосунки

Герої "Холостяка-11" Анна Богдан і Михайло Заливако продовжують працювати над своїми стосунками. Днями вони відверто розповіли про те, як уживаються в побуті, романтичні побачення та конфлікти.

Герої "Холостяка" відверто розповіли про стосунки

Анна Богдан та Михайло Заливако після завершення проєкту прийняли рішення з'їхатися та жити разом. Та в них однаково існують невеликі побутові проблеми: переможницю "Холостяка" турбує, що її бойфренд "любить розкидати речі".

Цікаво Ріанна з бойфрендом A$AP сходила в гості до Нікі Мінаж: рідкісне фото

Натомість Михайла це зовсім не бентежить.

Аня постійно намагається все кудись заховати, щоб удома взагалі нічого не лежало. Я вже сміюся, що, може, тоді ще й телевізор кудись заникаємо?

– поділився "Холостяк".

Про публічність

Романтичний проєкт дав його героям популярність та визнання в інтернеті. Їх часто впізнають на вулиці, просять зробити фото. Анна Богдан зізналась, як ставиться до цього.

Раніше мені було ніяково, коли просили фото зі мною, зараз уже звикла до цього. Дуже розчулює, особливо, коли підходять маленькі діти та кажуть приємні слова,

– розповіла дівчина.

Натомість для Михайла ставлення до публічності не змінилось. Він розуміє, що може симпатизувати комусь, тому ніколи не відмовляє у спільній світлині.

Як розв'язують проблеми

Щодо конфліктів, то в пари є одне важливе правило: не виходити з кімнати, поки не вирішать питання. Вже в кімнаті можна робити все: "можна кричати, стрибати на стелі й стояти на руках, але не можна не вирішити проблему".



Анна Богдан і Михайло Заливако / Фото JetSetter

Після сварок першим підходить миритися Михайло. Анна, як жінка, хоче, щоб це робив саме він. Натомість останнє слово стоїть за ними обома.

Думаю, що Міша більш гнучкий, адже я часто можу стояти на своєму. Однак, якщо факти говорять зворотне, не сперечаюся (усміхається). Ну і це залежить від питань. Що стосується останнього слова, то такого взагалі в нас немає, все обговорюється,

– зауважила переможниця "Холостяка".

Романтика поза проєктом

Заливако продовжує турбуватися про кохану та проявляти увагу.

Улаштовував романтичні побачення на Санторині й екстремальне в Києві, коли каталися на електрофойлі. Тут же вся справа в подачі, можна і звичайну вечерю або ранкову вівсянку зробити романтичними,

– поділився чоловік.

Цікаво, що фінансові питання розв'язує також Михайло. Так він уявляв стосунки ще перед тим, як пара закрутила роман.