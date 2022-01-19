Роман Сасанчин показав, як виглядає його мама після коронавірусу: фото батьків співака з внучкою

30 грудня Роман Сасанчин і його дружина Іванна стали батьками. У святковий зимовий день артист привіз доньку Елізабет до батьків, щоб познайомити їх.

Дружина Романа Сасанчина захворіла, її госпіталізували. На допомогу молодому татові приїхали його батьки, які вперше побачили онуку.

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Батьки Романа Сасанчина познайомилися з внучкою

Мама артиста навесні 2 місяці провела в лікарні. Жінка важко перенесла коронавірус, лікарі боролися за її життя. Після хвороби організм Євдокії Петрівни ослаб, однак зустріч з онукою принесла їй чималу радість.

Це видно на зворушливій світлині, яку Роман опублікував на особистій сторінці з батьками. Його тато тримав на руках маленьку внучку, а мама мило усміхалася, дивлячись на неї.

Ось і наше знайомство дідуся та бабусі з першою внучкою. Це був надзвичайно зворушливий і теплий момент,

– написав Роман під фото.

Молодий татусь додав, що досі батьки не приїжджали, бо хвилювалися за маленьку Елізабет, хотіли, щоб вона трішки адаптувалася до життя і підросла. Та сьогодні вони надзвичайно щасливі.



Батьки Романа Сасанчина з донькою / Фото з інстаграму співака

Надаємо, у дружини Романа Сасанчина – Іванни раптово піднялася температура, розпочався жахливий головний біль, боліли груди, вона "почувалася, наче овоч". Так було декілька днів, жодні ліки не допомагали. Тепер дівчину госпіталізували, декілька днів вона проведе під наглядом лікарів.