Роковини смерті Андрія Кузьменка: хіти артиста, які звучать досі

6 років тому страшна автокатастрофа забрала життя талановитого українського музиканта Андрія Кузьменка. Артист помер, проте його хіти ми пам'ятаємо досі. Редакція Showbiz 24 підготувала для вас добірку знаменитих треків, які до сьогодні звучать у різних куточках України.

Джерело: 24 канал

Протягом 26 років Андрій Кузьменко був незмінним лідером гурту "Скрябін". Він став автором десятків "вічних" пісень, які співають поколіннями. Також артист написав декілька книг. Зокрема, роман "Я, Побєда і Берлін", за яким зняли фільм, що презентують у 2021 році. Журналісти Showbiz 24 пропонують пригадати найкращі сингли музиканта, які принесли йому популярність.

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Творчість Андрія Кузьменка багатогранна, про неї можна розповідати довго. Кузьма був тією людиною, яка встигала всюди: виступав у різних містах України, приділяв час сім'ї, активно допомагав під час Євромайдану на війни на Донбасі, записував нові треки та писав книжки.

Андрій не соромився висловлювати власну думку, мав чудове почуття гумору і дивився на світ з оптимізмом. За час своєї творчості він встиг залишити безсмерті композиції, завдяки яким завжди буде у пам'яті своїх відданих слухачів.

В день роковин смерті легендарного артиста ми підготували для вас декілька його найпопулярніших хітів, які актуальні навіть через 6 років після того, як Кузьма відійшов у вічність.

Найкращі хіти "Скрябіна"

"Скрябін" – "Спи собі сама": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Старі фотографії": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Мовчати": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Місця щасливих людей": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Маршрутка": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Випускний": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Кинули": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Мам": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Люди, як кораблі": дивіться відео онлайн

Що відомо про смерть Андрія Кузьменка

2 лютого 2015 року близько 8:20 Андрій Кузьменко загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Це сталося поблизу села Лозоватка, що на Дніпропетровщині. Зіткнулися позашляховик, за кермом якого перебував музикант, та молоковоз. Від отриманих травм лідер гурту "Скрябін" загинув на місці аварії. Тоді травми отримали ще 2 жінки, водій молоковоза не постраждав.

Напередодні смерті, 1 лютого, Кузьма дав останній концерт у Кривому Розі. Тоді колектив "Скрябін" виступив у Палаці молоді та спорту. Прощання з легендарним виконавцем відбулося в Преображенській церкві, що у Львові. Андрія поховали на Брюховицькому кладовищі (біля Львова) у родинному склепі Кузьменків.

17 серпня 2020 року, у день народження Андрія Кузьменка, президент України Володимир Зеленський підписав наказ про присвоєння йому звання Героя України.