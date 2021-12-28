Різдвяні пісні та імітація каміну: TVORCHI поділились лайфхаками для новорічного настрою

До 2022 року залишилося лише три дні, однак новорічний настрій з'явився не у всіх. Хлопці з гурту TVORCHI дали кілька лайфхаків ексклюзивно для читачів 24 каналу.

За святковий настрій взимку, безумовно, відповідає сніг, але він, на жаль, вкрив не всю територію України. Тож учасники гурту TVORCHI – Андрій та Джеффрі – створюють святкову атмосферу самі. Їхні "прийоми" допоможуть і вам надихнутися перед Новим роком.

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Лайфхаки TVORCHI для новорічного настрою

Саундпродюсер TVORCHI Андрій Гуцуляк зізнався 24 каналу, що задовго до Нового року вмикає різдвяні пісні, об'їдається мандаринами на рік вперед і прикрашає дім до свят.

Я не чекаю певного моменту, створюю новорічний настрій самостійно. Мене дуже надихає процес прикрашання ялинки – це своєрідна медитація, особливо під новорічні треки,

– розповів музикант.

Він додав, що, звичайно ж, переглядає передсвяткові фільми. У цьому плані Андрій невигадливий, він "проходиться" по класиці – "Сам вдома" або "Як Грінч украв Різдво".

Хлопці з гурту TVORCHI / Фото з пресслужби колективу

для читачів 24 каналу хітмейкери з гурту TVORCHI створили новорічний плейлист з найкращими різдвяними хітами всіх часів. Слухайте пісні, під які хлопці будуть зустрічати 2022 рік.

Натомість Джеффрі для новорічного настрою потрібно дещо більше, ніж мандарини та культові різдвяні комедії. За це відповідає передусім сніг, а коли його немає, співак прикрашає ялинку під пісні зі святкового плейлиста.

Щоб мати натхнення, мені важливо бути в ресурсі. Я створюю вдома новорічну атмосферу – прикрашаю ялинку, вмикаю різдвяні пісні, іноді можу навіть поставити на ноуті імітацію каміну. А якщо на вулиці є сніг, мій новорічний "муд" автоматично злітає до небес,

– ділиться вокаліст.

Джеффрі ​з гурту TVORCHI / Фото з пресслужби колективу