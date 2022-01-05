"Різдвяна ніч": Павло Табаков запрошує львів'ян і гостей міста на концерт

Український співак Павло Табаков у новорічно-різдвяний період виступить для львів'ян і гостей міста. 15 січня від дасть 2 концерти на сцені театру імені Марії Заньковецької.

Павло Табаков незмінно тішить різдвяними концертами. Цього року він презентує нову святкову програму "Різдвяна ніч" у рідному Львові.

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Різдвяні концерти Павла Табакова

Однією з прем'єр, які прозвучать наживо, стане однойменна авторська колядка артиста, яку він оприлюднив перед Днем Святого Миколая.

Павло Табаков – "Різдвяна ніч": слухайте пісню онлайн

Також прозвучать: "Колискова", "Різдво для двох", "Коляда-колядка", "Щасливе Різдво", "Покотилась зірка з неба", "Мирне Різдво", традиційні колядки та щедрівки у несподіваних аранжуваннях. Також співак обіцяє заколядувати сімома мовами і потішити романтичними хітами.

Мої концерти "Різдвяна ніч" додадуть кожному слухачеві ще більших радості та емоційного піднесення у часі новорічно-різдвяних свят,

– сказав виконавець.

театр імені Марії Заньковецькоїо 16:00 та о 19:00



Афіша концерту Павла Табакова / Фото пресслужби