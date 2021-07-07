Різ Візерспун зачарувала ніжним образом у блузці з квітковим принтом: фото

Американська акторка Різ Візерспун вкотре підкорила бездоганним елегантним образом. Вона сфотографувалася на терасі власного маєтку у красивій літній блузці з квітковим принтом.

Різ Візерспун є прикладом для багатьох жінок. За її сторінкою в інстаграмі стежать понад 25,7 мільйона користувачів мережі. Акторка з радістю ділиться з шанувальниками яскравими моментами з життя.

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Літній look Різ Візерспун

У своєму інстаграмі Різ поширила знімок, де позувала, сидячи на красивому дивані. Знаменитість постала перед об'єктивом у світлих джинсах і молочній блузці з квітковим принтом. Вбрання було без рукавів, а на плечах мало оздоблення у вигляді рюш.

Волосся Візерспун вклала рівно. Серед прикрас довершила комфортний повсякденний образ маленькими сережками-кільцями, браслетом, намистом і каблучкою. На обличчі вона зробила виразний макіяж з темними тінями на повіках і ніжно-рожевою помадою на губах.



Літній образ Різ Візерспун / Фото з інстаграму Різ Візерспун