Риз Уизерспун является примером для многих женщин. За ее страницей в инстаграме следят более 25,7 миллиона пользователей сети. Актриса с радостью делится с поклонниками яркими моментами из жизни.

Смотрите также Риз Уизерспун очаровала летним образом в легком платье фото с подсолнухами

Летний look Риз Уизерспун

В своем инстаграме Риз запостила снимок, где позировала, сидя на красивом диване. Знаменитость предстала перед объективом в светлых джинсах и молочной блузке с цветочным принтом. Наряд был без рукавов, а на плечах была отделка в виде рюш.

Волосы Уизерспун уложила ровно. Из украшений довершила комфортный повседневный образ маленькими сережками-кольцами, браслетом, бусами и кольцом. На лице она сделала выразительный макияж с темными тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах.



Летний образ Риз Уизерспун / Фото из инстаграма Риз Уизерспун