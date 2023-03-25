Зірка "Ранкового шоу" Різ Візерспун розлучається з чоловіком після 12 років шлюбу

Акторка Різ Візерспун повідомила про розлучення з чоловіком, Джимом Тотом. Вони перебували у шлюбі 12 років та виховують спільного сина.

Американська акторка Різ Візерспун та агент Джим Тот шокували новиною про розлучення. Зірка "Ранкового шоу" і "Білявки в законі" повідомила про це на особистій сторінці.

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Різ Візерспун розлучається з чоловіком

Знаменитості у спільній заяві зізнались, що рішення про розрив шлюбу було непростим. Але після багатьох спільних років життя вони зберігають взаємну повагу та любов. Причину розлучення колишня пара не називає.

Ми хочемо поділитися деякими особистими новинами... З великою обережністю та обдуманістю ми прийняли нелегке рішення про розлучення. Ми прожили стільки чудових років разом і рухаємося вперед з глибокою любов'ю, добротою і взаємною повагою до всього, що ми створили разом,

– написала колишня пара.

Різ та Джим додали, що зараз, у процесі розлучення, їхнім пріоритетом є спільний син Теннесі Джеймс та всі родина. "Ці питання ніколи не бувають легкими і є надзвичайно особистими. Ми щиро вдячні всім за повагу до приватного життя нашої сім'ї в цей час".



Різ Візерспун з чоловіком і сином / Фото з інстаграму Різ Візерспун

Особисте життя Різ Візерспун

Перший шлюб Різ Візерспун склався з Раяном Філіпом. Під час сімейного життя у пари народилась донька Ава та син Дікон. У 2008 році подружжя розлучилося. Діти Різ Візерспун захотіли жити разом з мамою, але вони часто навідуються до батька.

Вже у березні 2011 року знаменитість вийшла заміж за агента з пошуку талантів Джима Тота. Наступного року в пари народився син Теннесі Джеймс.