Різ Візерспун перед Оскаром зробила тест на коронавірус: відео

У Лос-Анджелесі оголосили список переможців 93 престижної кінопремії Оскар. На довгоочікувану подію зібралися не лише номінанти, а й інші відомі актори, які вручали статуетки. Однією з них стала Різ Візерспун. Зірка показала, як здавала тест на коронавірус перед тим, як відправитися на червону доріжку.

Через пандемію коронавірусу організаторам довелося змінити традиційний план вручення Оскару. У 2022 році зйомки церемонії відбувалися не лише в знаменитому Dolby Theatre, а й на залізничній станції Union Station, яка розташована в Лос-Анджелесі. Задля безпеки всіх учасників події тестували на COVID-19.

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Різ Візерспун на Оскарі

Популярна акторка Різ Візерспун показала, як здавала тест на коронавірус. Вона опублікувала коротке відео в інстаграм-сторіз, де зображена в автомобілі. Ймовірно, тестування проводили безпосередньо на локації Оскара, адже Різ постала перед камерою вже у вишуканій червоній сукні, з красивою зачіскою та макіяжем. Саме у такому розкішному образі акторка згодом позувала перед папараці.

"Насамперед безпека", – підписала відео Різ.

Різ Візерспун перед Оскаром зробила тест на COVID-19: відео

Зазначимо, цього року в Голлівуді роздали 23 золоті статуетки. На відміну від минулого року церемонія вручення Оскара пройшла в офлайн-режимі. Гості події пройшли тестування на коронавірус, також мали одягати захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції.