У своєму інстаграмі Джилл Байден опублікувала зворушливий допис, де розмістила фото власноруч написаного іменного листа до американських громадян. Вона подякувала усім за підтримку та віру в президентське подружжя.

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Рік назад ми разом розпочали шлях до зцілення. Ви продовжуєте надихати нас, і ми кожний день наполегливо працюємо для вас,

– йдеться у публікації, яку оцінили десятки тисяч людей.



Лист від Джилл Байден американському народові / Фото з інстаграму першої леді США

Не обійшовся без публічних привітань в інстаграмі Джо Байден. Він опублікував спільне фото з дружиною Джилл, а також з донькою Ешлі та сином Гантером.

"Минув рік, і Америка рухається вперед. Коли рік тому ми з віцепрезидентом Камалою Гарріс обійняли посади, ми успадкували країну, яка перебуває в кризі. Але ми отримали право працювати над тим, щоб повернути країну в потрібне русло та приносити користь американському народові", – написав Байден.



Джо Байден складає присягу на сімейній біблії / Фото з інстаграму президента США

Найкращі виходи президентського подружжя США

За рік президенства Джо Байден та його дружини здійснили десятки візитів у США, а також у Велику Британію, Італію та інші країни. Щоб згадати найяскравіші моменти з них, дивіться фото далі.



Інавгурація Джозефа Байдена у 2021 році / Фото Getty Images



Подружжя Байденів на балконі Білого дому у день інавгурації / Фото Getty Images



Зустріч Байденів з королевою Єлизаветою II / Фото Getty Images



Байдени відправляються на роботу зустріч / Фото Getty Images



Джо та Джилл Байдени у Ватикані з Папою Франциском / Фото Getty Images



Джозеф Байден та Джилл у День рівної оплати праці у США / Фото Getty Images



Байдени з прем'єр-міністром Великої Британії та його дружиною в Англії / Фото Getty Images



Щасливе президентське подружжя після відпочинку у штаті Делавар / Фото Getty Images



Джозеф та Джилл Байден слідкували за Санта-Клаусом / Фото Getty Images