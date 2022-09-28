Андрій Бєдняков висміяв результати псевдореферендумів та поглузував з окупантів

Росіяни проводять псевдореферендуми на окупованих територіях, де вигадують цифри з кількостями голосів. Андрій Бєдняков прокоментував цирк, організований загарбниками.

Російські окупанти провели так звані "референдуми", метою яких є приєднання чотирьох областей до росії. Однак фіктивність квазіреферендумів очевидна – усі цифри просто вигадані.

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Бєдняков поглузував з окупантів

Маріуполець Андрій Бєдняков прокоментував псевдореферендуми в областях. Він висміяв цифри, які наводять окупанти як реальні. Ведучий показав фото, на яких видніються безліч порожніх бюлетенів.

"Руzкий референдум", – написав ведучий.



Псевдореферендум / Фото з інстаграм-сторіз

Також Андрій Бєдняков показав кадри цифр результатів голосування. У Запорізькій області окупанти вказали, що на голосування прийшло близько 40 тисяч людей. Але населення цієї області – близько 1,6 мільйона.

А чому не 102 відсотки!? Ще: населення Запорізької області – 1,638 мільйона,

– додав Андрій Бєдняков.



Псевдореферендум / Фото з інстаграм-сторіз

, окрім божевільних підрахунків з порожніми бюлетенями, Україна зафіксовувала численні затримання тих, хто не хотів голосувати, та інші брехні. Служба безпеки України вже повідомила про підозри організаторам псевдореферендумів.

Андрій Бєдняков поглузував з окупантів, запропонувавши провести "референдум" в інстаграмі та приєднати Владивосток до Японії, показавши результати через годину.



Псевдореферендум / Фото з інстаграм-сторіз