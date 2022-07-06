На цій сцені колись виступав, – Решетник показав вщент зруйнований палац культури в Миколаєві
Джерело:інстаграм Григорія Решетника
Український телеведучий Григорій Решетник родом з Миколаєва, тому важко переживає обстріли рідного міста. Останнім часом місто посилено бомбардують, а сьогодні знищили Миколаївський міський палац культури "Корабельний".
Уранці вівторка, 5 липня, російські окупанти обстріляли ракетами місто Миколаїв. Наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає. Днем раніше ворожі ракети знищили одну з головних культурних споруд міста – палац культури, де до війни люди збирались на концертах і "67 років буяло життя".
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Своє дитинство там же провів Григорій Решетник. Каже, що школярем там неодноразово виступав
Миколаїв… Мій ріднесенький… На сцені цього залу я колись виступав іще школярем. А сьогодні він зруйнований окупантами. Серце болить і розривається, адже це пам'ять, спогади, таке рідне та незамінне… Дитинство та юність,
– каже Решетник.
Водночас ведучий додав, що якби складно нам не було, ми зобов'язані перемогти: "І ми це зробимо – неодмінно!!! Заради нашого незалежного майбутнього", – каже Григорій.
На кадрах можна побачити, який вигляд мав до "порятунку" росіян, і після.
Для перегляду усіх фото гортайте направо:
Хто збирався у палаці культури Миколаєва
На базі Миколаївського палацу культури діяло 16 клубних формувань, де збиралися сотні дорослих та молодих жителів міста:
- Камерний жіночий хор;
- Студія бального танцю;
- Вокальна студія;
- Театральна студія;
- Гурток моделювання, крою та шиття;
- Студія народного танцю;
- Історико – меморіальний клуб;
- Творче об’єднання;
- Фізкультурно-оздоровче об’єднання;
- Громадська організація "Миколаївське міське товариство імені Реріха";
- Шаховий клуб;
- Клуб любителів здорового способу життя.
Біля палацу культури також був розміщений концертний майданчик, а також концертна та виставкова зала.