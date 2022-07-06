На цій сцені колись виступав, – Решетник показав вщент зруйнований палац культури в Миколаєві

Український телеведучий Григорій Решетник родом з Миколаєва, тому важко переживає обстріли рідного міста. Останнім часом місто посилено бомбардують, а сьогодні знищили Миколаївський міський палац культури "Корабельний".

Уранці вівторка, 5 липня, російські окупанти обстріляли ракетами місто Миколаїв. Наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає. Днем раніше ворожі ракети знищили одну з головних культурних споруд міста – палац культури, де до війни люди збирались на концертах і "67 років буяло життя".

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Своє дитинство там же провів Григорій Решетник. Каже, що школярем там неодноразово виступав

Миколаїв… Мій ріднесенький… На сцені цього залу я колись виступав іще школярем. А сьогодні він зруйнований окупантами. Серце болить і розривається, адже це пам'ять, спогади, таке рідне та незамінне… Дитинство та юність,

– каже Решетник.

Водночас ведучий додав, що якби складно нам не було, ми зобов'язані перемогти: "І ми це зробимо – неодмінно!!! Заради нашого незалежного майбутнього", – каже Григорій.

На кадрах можна побачити, який вигляд мав до "порятунку" росіян, і після.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Хто збирався у палаці культури Миколаєва

На базі Миколаївського палацу культури діяло 16 клубних формувань, де збиралися сотні дорослих та молодих жителів міста:

Камерний жіночий хор;

Студія бального танцю;

Вокальна студія;

Театральна студія;

Гурток моделювання, крою та шиття;

Студія народного танцю;

Історико – меморіальний клуб;

Творче об’єднання;

Фізкультурно-оздоровче об’єднання;

Громадська організація "Миколаївське міське товариство імені Реріха";

Шаховий клуб;

Клуб любителів здорового способу життя.

Біля палацу культури також був розміщений концертний майданчик, а також концертна та виставкова зала.