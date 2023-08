Назвали "жартом": в альбомі відомої реперки звучить глузлива згадка про Зеленського

Реперка Noname презентувала трек Balloons, який виконала в дуеті з іншим артистом Jay Electronica. У пісні звучать зневажливі рядки про Володимира Зеленського.

Американська реперка Noname 11 серпня презентувала новий альбом Sundial. Його позитивно оцінили музичні критики. Наприклад, видання Pitchfork назвало його найкращою новою музикою та оцінило у 8.8 балів.

Скандальний трек Noname зі згадкою Зеленського

До альбому увійшов трек Balloons, який артистка записала спільно з репером Jay Electronica. Його розкритикували в мережі за антисемітизм та звучання конспірологічних заяв. У своєму куплеті Jay Electronica також згадує про Володимира Зеленського у зневажливому тоні.

"And some fuckboy eighty-fiver come run up and press me. It’s all a hoax, quite simple, a joke like Zelenskyy". ("І підбігає якийсь довбень вісімдесяти п’яти й тисне на мене. Це все обман, дуже просто, жарт як Зеленський").

Noname, Jay Electronica – balloons: слухати онлайн

Noname виправдалась після хвилі критики в інстаграм-сторіз. Вона заявила, що не є антисеміткою, але не буде "просити вибачення за рядки, яких не писала".



Noname про критику / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про Jay Electronica

Репер Jay Electronica належить до організації Nation of Islam та є послідовником Луїса Фаррахана, якого звинувачували в расизмі та антисемітизмі. Окрім того, трек Jay Electronica The Ghost of Soulja Slim містить рядки, які слухачі сприйняли як образу євреїв.

Артистку Noname критикували ще тоді, коли дізналися про запрошення репера долучитися до її альбому. Та вона виправдала колегу й пригрозила, що скасує реліз.