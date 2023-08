Назвали "шуткой": в альбоме известной реперки звучит насмешливое упоминание о Зеленском

Реперша Noname представила трек Balloons, который исполнила в дуэте с другим артистом Jay Electronica. В песне звучат пренебрежительные строчки о Владимире Зеленском.

Американская реперша Noname 11 августа презентовала новый альбом Sundial. Его положительно оценили музыкальные критики. Например, издание Pitchfork назвало его лучшей новой музыкой и оценило в 8.8 баллов.

Скандальный трек Noname с упоминанием Зеленского

В альбом вошел трек Balloons, который артистка записала совместно с рэпером Jay Electronica. Его подвергли критике в сети за антисемитизм и звучание конспирологических заявлений. В своем куплете Jay Electronica также упоминает о Владимире Зеленском в пренебрежительном тоне.

"And some fuckboy eighty-fiver come run up and press me. It’s all a hoax, quite simple, a joke like Zelenskyy". ("И подбегает какой-то дурак восьмидесяти пяти и давит на меня. Это все обман, очень просто, шутка как Зеленский").

Noname, Jay Electronica – balloons: слушать онлайн

Noname оправдалась после волны критики в инстаграм-сториз. Она заявила, что не является антисемиткой, но не будет "извиняться за строки, которых не писала".



Noname о критике / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о Jay Electronica

Рэпер Jay Electronica входит в организацию Nation of Islam и является последователем Луиса Фаррахана, обвиняемого в расизме и антисемитизме. Кроме того, трек Jay Electronica The Ghost of Soulja Slim содержит строчки, которые слушатели восприняли как оскорбление евреев.

Артистку Noname критиковали еще тогда, когда узнали о приглашении рэпера присоединиться к ее альбому. Она оправдала коллегу и пригрозила, что отменит релиз.