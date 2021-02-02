Репера T.I. та його дружину звинувачують у зґвалтуванні понад 100 жінок: деталі секс-скандалу

Популярний американський репер T.I. та його дружина Тамека потрапили у скандал. Мовиться про зґвалтування понад 100 жінок, що відбувалися на вечірках, які влаштовувало подружжя. Пара заявила, що такі звинувачення є брехнею.

Джерело: The Sun

Про це заговорила колишня подруга подружжя Сабріна Петерсон. Вона повідомила, що багато дівчат розповіли їй про те, що під час своїх вечірок пара вчиняла сексуальне насильство над ними.

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Лауреат престижної музичної премії Греммі репер T.I. (справжнє ім'я – Кліффорд Джозеф Гарріс-молодший) опинився у центрі секс-скандалу. 42-річна Сабріна розповіла виданню The Sun, що артист та його кохана, яка відома як Tiny, організовували вечірки, де ґвалтували дівчат. За словами жінки, за ніч музикант міг вчиняти насильство над 30 дівчатами.

Він організував вечірку, здається, з нагоди свого 31-річчя. Запросив на неї 31 дівчину. Це була всього одна ніч,

– розповіла Петерсон.

Жінка поділилася, що дружила з зірковою парою до 2009 році. Тоді вони посварилися. За словами Сабріни, репер погрожував їй пістолетом. Після цього до Петерсон почали звертатися дівчата, над якими знущалися музикант та його кохана. Жертви запевняли, що на вечірках їх "накачували" наркотиками, а потім били та ґвалтували. Сабріна прагне покарати подружжя. Також вона шукає психотерапевтів, які допоможуть постраждалим дівчатам позбутися цієї травми.

Реакція T.I. на звинувачення у зґвалтуванні

Представники знаменитої пари спростували такі звинувачення. Вони зазначають, що подружжя вже понад 10 років має проблемні стосунки з Сабріною Петерсон.

"Містер та місіс Гарріс хочуть, щоб це було офіційно зафіксовано, і, що ще більш важливо, щоб громадськість знала, що вони рішуче заперечують кричущі звинувачення, висунуті проти них Сабріною Петерсон. Вони дуже серйозно ставляться до цього питання, і, якщо ці звинувачення не припиняться, вони вживатимуть відповідних юридичних заходів", – заявили представники T.I. та його дружини.