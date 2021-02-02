Популярный американский рэпер T.I. и его жена Тамека попали в скандал. Речь идет об изнасилованиях более 100 женщин, происходивших на вечеринках, которые устраивали супруги. Пара заявила, что такие обвинения являются ложью.

Источник: The Sun

Об этом заговорила бывшая подруга четы Сабрина Петерсон. Она сообщила, что многие девушки рассказали ей о том, что во время своих вечеринок пара совершала сексуальное насилие над ними.

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Лауреат престижной музыкальной премии Грэмми рэпер T.I. (настоящее имя – Клиффорд Джозеф Харрис-младший) оказался в центре секс-скандала. 42-летняя Сабрина рассказала изданию The Sun, что артист и его возлюбленная, которая известна как Tiny, организовывали вечеринки, где насиловали девушек. По словам женщины, за ночь музыкант мог совершать насилие над 30 девушками.

Он организовал вечеринку, кажется, по случаю своего 31-летия. Пригласил на нее 31 девушку. Это была всего одна ночь,

– рассказала Петерсон.

Женщина поделилась, что дружила со звездной парой до 2009 года. Тогда они поссорились. По словам Сабрины, рэпер угрожал ей пистолетом. После этого к Петерсон начали обращаться девушки, над которыми издевались музыкант и его возлюбленная. Жертвы уверяли, что на вечеринках их "накачивали" наркотиками, а потом били и насиловали. Сабрина стремится наказать супругов. Также она ищет психотерапевтов, которые помогут пострадавшим девушкам избавиться от этой травмы.

Реакция T.I. на обвинения в изнасиловании

Представители знаменитой пары опровергли такие обвинения. Они отмечают, что у супругов уже более 10 лет проблемные отношения с Сабриной Петерсон.

"Мистер и миссис Гаррис хотят, чтобы это было официально зафиксировано, и, что еще более важно, чтобы общественность знала, что они решительно отрицают вопиющие обвинения, выдвинутые против них Сабриной Петерсон. Они очень серьезно относятся к этому вопросу, и, если эти обвинения не прекратятся, они будут принимать соответствующие юридические меры", – заявили представители T.I. и его жены.