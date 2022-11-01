У США помер 28-річний репер Takeoff: його застрелили під час сварки в боулінг-клубі

Американського репера Takeoff застрелили у Г'юстоні. Його вбили в боулінг-клубі в ніч на 1 листопада. Він помер на місці до приїзду швидкої.

28-річний Takeoff був учасником хіп-хоп тріо Migos, і його справжнє ім'я – Кершник Карі Болл. У боулінг-клубі 810 Billiards & Bowling Houston він відпочивав з репером Quavo, який також виступав у тріо. Музиканти грали в кості, а близько 3 ночі в закладі спалахнула сварка, і невідомий відкрив стрілянину.

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Як застрелили 28-річного репера Takeoff

Як йдеться в джерелі, о 2:30 відвідувачі боулінг-клубу почули 5 пострілів та крики. Репера Takeoff знайшли на підлозі й викликали поліцію. Він був уже мертвий, адже куля, нібито, влучила в голову. Крім Кершника Карі Болла постраждали ще двоє людей, їх доставили в лікарню.

Буквально за кілька годин до смерті Takeoff запостив в інстаграм-сторіс кадр, на якому він підкурював цигарку біля боулінг-клубу. Це його останнє фото.

Репер Takeoff перед смертю / Фото з інстаграм-сторіс артиста

Що відомо про репера Takeoff