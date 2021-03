Репер Lil Nas X презентував "сатанинські" кросівки Nike з кров'ю: бурхлива реакція мережі

Американський репер Lil Nas X презентував лімітовану серію кросівок Nike Satan Shoes ("Сатанинське взуття"). Це колаборація з бруклінською креативною компанією MSCHF. Випуск такого взуття спровокував суперечки в мережі та звинувачення у пропаганді сатанізму.

Лімітовані кросівки зробили на основі моделі Nike Air Max '97. Один із засновників MSCHF –Деніел Грінберг розповів, що у кросівках є справжня людська кров. Її здали 6 співробітників компанії.

"Сатанинське взуття"

У продаж надійде 666 пар унікального взуття. У підошві кожної пари є червоне чорнило з однією краплею крові. Також взуття прикрашене пентаграмами на шнурках, а на кросівках є посилання до Євангелія від Луки.

Напис LUKE 10:18 означає главу 10, вірш 18, де мовиться: "Я бачив сатану, що з неба падав, немов блискавка".

Ціна за пару таких кросівок становить 1 018 доларів, що дорівнює понад 28 тисяч гривень.

Презентація кросівок та кліп

Репер вирішив презентувати своє взуття після виходу кліпу на пісню Montero (Call Me By Your Name). У ролику є сюжети з біблійних історій, а закінчується робота імітацією сексу з сатаною, на якому є кросівки Nike Satan Shoes.

На початку кліпу репер постав перед камерою у вигляді персонажа, що перебуває в райському саді та символізує Адама. Проте він піддається спокусі та переноситься в зовсім інший світ.

Згодом герой очікує момент своєї страти під крики скаженого натовпу. Після цього він по жердині для стриптизу спускається в пекло. Там зустрічається з сатаною та зваблює його. Скориставшись моментом, герой вбиває сатану та забирає його корону.

Після прем'єри кліпу пройшло лише декілька днів, а його вже переглянули понад 31 мільйон разів.

Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name): дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Випуск такого взуття спричинив бурхливу реакцію та величезну кількість критики в мережі не тільки від користувачів мережі, а й від відомих спортсменів і політиків. Репера звинувачують у "пропаганді сатанізму" й образі християнства.

Баскетболіст Нік Янг оголосив бойкот компанії Nike. Представники популярного бренду заявили, що не причетні до цієї співпраці.

Губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем заявила, що такі кросівки негативно вплинуть на дітей: "Нашим дітям кажуть, що такий продукт не тільки нормальний, але й "ексклюзивний". Але чи знаєте ви, що більш ексклюзивно? Їх Богом дарована вічна душа".

Lil Nas X не залишив таку публікацію губернаторки без відповіді та порадив їй зайнятися своєю роботою.

Багато користувачів мережі засуджують репера за таке взуття:

"Lil Nas X хвалять за танець з Сатаною. Каньє Веста критикували за те, що він віддав своє життя Христу. Ласкаво просимо у 2021 рік".

"Цей ролик надзвичайно сексуалізований, містить гендерні зміни та розповідає про спокушання диявола – все заради того, що ви називаєте загальнопризнаним порядком денним. Я сподіваюся, що гроші вартують того, хлопче".

Та є й прихильники артиста, яким таке відео та презентація сподобалися: