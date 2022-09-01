Днями, 30 серпня, американський рок-гурт Red Hot Chili Peppers зібрав стадіон у Маямі, штат Флорида. Легендарні музиканти не тільки виконали свої безсмертні хіти, а й показали фанам, як важливо підтримувати Україну у війні з росією.

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Red Hot Chili Peppers підняли український прапор у Маямі

Під час масштабного шоу вокаліст Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс заспівав з синьо-жовтим прапором. Він накинув його на плечі, а в підписі в інстаграмі зізнався в любові до України. "Love Ukraine", – написав гурт.

Red Hot Chili Peppers з українським прапором у Маямі / Фото з інстаграму гурту

Нагадаємо, це не вперше легендарні Red Hot Chili Peppers підтримали Україну. У квітні рокери взяли участь у благодійному онлайн-марафоні Stand Up For Ukraine, де попросили світових лідерів подбати про біженців з України.



"Ми тут, щоб висловити підтримку Україні. Ми хотіли б допомогти зібрати гроші, а також попросити світових лідерів зробити все можливе, щоб допомогти біженцям. Адже біженці також потребують допомоги", – казали зірки.

Реакція мережі на Red Hot Chili Peppers з синьо-жовтим на плечах

Судячи з коментарів, у Red Hot Chili Peppers безліч фанів з України, однак не лише вони висловлюють своє захоплення гуртом. Прихильники з усього світу оцінили вчинок Ентоні Кідіса: