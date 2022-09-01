Днями, 30 серпня, американський рок-гурт Red Hot Chili Peppers зібрав стадіон у Маямі, штат Флорида. Легендарні музиканти не тільки виконали свої безсмертні хіти, а й показали фанам, як важливо підтримувати Україну у війні з росією.
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Red Hot Chili Peppers підняли український прапор у Маямі
Під час масштабного шоу вокаліст Red Hot Chili Peppers Ентоні Кідіс заспівав з синьо-жовтим прапором. Він накинув його на плечі, а в підписі в інстаграмі зізнався в любові до України. "Love Ukraine", – написав гурт.
Red Hot Chili Peppers з українським прапором у Маямі / Фото з інстаграму гурту
Реакція мережі на Red Hot Chili Peppers з синьо-жовтим на плечах
Судячи з коментарів, у Red Hot Chili Peppers безліч фанів з України, однак не лише вони висловлюють своє захоплення гуртом. Прихильники з усього світу оцінили вчинок Ентоні Кідіса:
- "Дякуємо, хлопці, за підтримку! Ми теж вас любимо";
- "Дякуємо, що ви на світлій стороні";
- "Дякую за підтримку. Ми чекаємо вас тут, в Україні, країні, яка повна свободи, коли закінчиться війна";
- "Мій улюблений гурт з кожним днем стає все кращим";
- "Дякуємо за підтримку! Це дуже важливо";
- "Я був там. Це був дивовижний момент";
- "Ми вас теж любимо, привіт з Києва та Харкова";
- "Ми теж вас любимо. Дякую".