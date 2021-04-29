Після приголомшливого схуднення: Ребел Вілсон похизувалась формами в обтислому боді

Відома американська акторка Ребел Вілсон, яка нещодавно досягнула мети в схудненні, не зупиняється працювати над собою. Щоб продемонструвати результати досягнутого, зірка показала форми в боді.

Зірка фільму "Шахрайки" Ребел Вілсон опублікувала відверті фото в інстаграм-сторіз, вразивши мережу схудлою фігурою. За рік акторка позбулась близько 27 кілограмів.

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Еротичні фото Ребел Вілсон

Знаменитість позувала перед дзеркалом, фотографуючись на свій смартфон. Вона приміряла чорне обтисле боді з глибоким декольте, що дало змогу похизуватися пишними грудьми. Ребел Вілсон так показала результати щоденної праці над своїм тілом.

Довге біляве волосся акторка розпустила та вклала ніжними локонами. Також вона зробила гарний макіяж на обличчі. Зірка підкреслила очі тушшю та нафарбувала губи рожевою помадою.

"Вона чарівна на знімальному майданчику сьогодні", – підписала кадри Ребел.



Ребел Вілсон / Фото з інстаграм-сторіз



Ребел Вілсон / Фото з інстаграм-сторіз

Схуднення Ребел Вілсон