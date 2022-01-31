"В раю": вагітна Джорджина Родрігес показала сімейний відпочинок в Дубаї – сонячні фото

Аргентинська модель Джорджина Родрігес очікує на появу двійнят, але поки що зірка насолоджується митями материнства на сонячному березі в Дубаї.

На райський відпочинок зірка прилетіла разом зі своїм коханим Кріштіану Роналду та чотирма дітьми. Джорджина зупинилась в одному з елітних готелів ОАЕ та показала кілька фотографій з відпочинку.

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Джорджина Родрігес з Роналду та дітьми / Фото з інстаграму моделі

На них зірка демонструє люксові речі, засмагає під сонцем з коктейлями та проводить час з малюками – своє донькою Аланою, а також дітьми Роналду – Кріштіану, Матео та Євою.

"В раю", – лаконічно підписала свої фото Джорджина.

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Солодкі 28

Варто зазначити, що в Дубаї сім'я відправилась на честь нещодавнього дня народження Джорджини – 27 січня дівчині виповнилось 28 років. Кріштіану влаштував коханій сюрприз, розмістивши цифрове привітання на одній з будівель Дубаї. Також модель отримала чималий букет троянд та подарунків, а також побувала на вечірці, організованій у її свято в готелі.

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