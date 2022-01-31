На райский отдых звезда прилетела вместе со своим возлюбленным Криштианом Роналдом и четырьмя детьми. Джорджина остановилась в одном из элитных отелей ОАЭ и показала несколько фотографий с отдыха.

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Джорджина Родригес с Роналду и детьми / Фото из инстаграма модели

На них звезда демонстрирует люксовые вещи, загорает под солнцем с коктейлями и проводит время с малышами – дочерью Аланой, а также детьми Роналду – Криштиану, Матео и Евой.

"В раю", – лаконично подписала свои фото Джорджина.

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Сладкие 28

Стоит отметить, что в Дубае семья отправилась в честь недавнего дня рождения Джорджины – 27 января исполнилось 28 лет. Криштиану устроил любимый сюрприз, разместив цифровое поздравление на одном из построек Дубаи. Также модель получила большой букет роз и подарков, а также побывала на вечеринке, организованной в ее праздник в отеле.

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