Актор Раян Рейнольдс разом з сім’єю може переїхати до села у Великій Британії: у чому причина

Популярний голлівудський актор Раян Рейнольдс, ймовірно, вирішив переїхати до Великої Британії. Днями він придбав найдорожчий будинок у селі Марфорд в Уельсі. За нього Рейнольдс виклав майже 2 мільйони доларів.

Нагадаємо, що нещодавно популярна сім’я – Раян Рейнольдс та його дружина Блейк Лайві – стали батьками вчетверте. У них народилася донька.

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Чому Рейнольдс хоче переїхати до Британії

Зірки вирішили переїхати з Каліфорнії до Британії. Ймовірно, що головна причина – футбол. Адже ще восени 2020 року Рейнольдс разом з актором Робом Макелхенні придбав футбольний клуб у містечку Рексем, неподалік якого знаходиться Марфорд.

Спочатку ніхто не вірив, що Раян серйозно захопиться футболом. Проте він з партнером почав вкладати гроші у клуб. На його придбання актори витратили 10 мільйонів фунтів, і вже вклали приблизно стільки ж у реконструкцію стадіону та придбання нових гравців.

Проте є певні успіхи. Нещодавно команда "Рексем" змогла пробитися до списку тих, хто бореться за Кубок Англії. Фото тріумфатора Рейнольдса на трибуні облетіли весь світ.



Раян Рейнольдс з дружиною на трибуні / Фото The Sun

Раян і Роб хочуть і надалі інвестувати у "Рексем". У них амбітний план — за кілька років вивести команду до Прем'єр-ліги.

Цікаво, що його дружина Блейк Лайвлі спочатку іронічно ставилася до нового захоплення чоловіка. Однак у березні актриса разом із дітьми прилетіла до Уельсу. На трибуні сиділа вся зіркова родина.

Де Рейнольдс бере гроші:

В березні голлівудський актор продав акції мобільного зв'язку Mint Mobile. Загальна сума угоди становила 1,35 мільярда доларів. Британські ЗМІ оцінюють його капітал у 150 − 160 мільйонів доларів.

Крім того, дохід актору, окрім гонорарів за зйомки у фільмах, приносить ще й алкогольний бізнес. Адже Рейнольдс також є власником компанії, що робить джин під маркою Aviation American Gin.

Нагадаємо, що актори Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс збирають кошти українським біженцям. Зірки співпрацюють з благодійним фондом ООН й мають у планах зібрати мільйон доларів допомоги.