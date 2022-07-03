"Який прем'єр Угорщини, такі й люди": Раміну Есхакзай не пустили в Україну

Авторка ютуб-каналу "Ходят слухи" Раміна Есхакзай вирішила повернутися в Україну після кількох місяців життя в Австрії. Однак на угорському кордоні її не пустили. У блогерки не було техпаспорта, але вона впевнена, що це через нелюбов до українців.

З України Раміна виїжджала з техпаспортом у додатку "Дія". У Румунію її пропустили, проблем з виїздом не було. Як і в Австрії, Словаччині, Словенії, Італії. Лише в Угорщині електронний документ "не проканав".

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Чому Раміну не пустили в Україну через Угорщину

Журналістка поскаржилася, що на кордоні з боку Угорщини її "зустріла жінка і командним тоном сказала щось угорською", а потім почала кричати, щоб Раміна дала паспорт і документи. Вона не розмовляла ані англійською, ані українською, тож порозумітися їм не вдалося.

Далі розпочався цирк. До мене підійшло 3 чоловіки, один з яких говорить англійською. Я пояснила йому ситуацію. Вони сказали, що не можуть мене пропустити. Або я маю залишити машину та йду пішки, або розвертаюся назад до Європи,

– пригадала блогерка.

Після короткого діалогу угорці з глузливими посмішками вдавали, що не розуміють англійської, і наказали Раміні їхати геть. Так, дівчину образило не те, що в Угорщині не приймають техпаспорт у "Дії", а те, що з нею "розмовляли, як з собакою".

"Мало того, що прем'єр-міністр Угорщини вставляє палки в колеса, то ще й вони не виявляють співчуття. Який прем'єр, такі й люди. 90 відсотків пох*їсти. Мене не обурив той факт, що не пустили без технічного паспорта. Мене зачепило їхнє ставлення", – наголосила Раміна.

що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти введення нових санкцій ЄС проти Росії й наполягає на початку переговорів. Його країна є чи не найбільш проросійськи налаштованою країною ЄС, яка дуже залежить від російських нафти та газу.

Вона пообіцяла, що штурмуватиме пропускні пункти в Румунії й добереться додому в будь-який спосіб.

Їду на інший кордон, плачу… В Україну повернуся, хоч пішки, але повернуся,

– заявила Раміна.

До слова, з України Раміна виїхала не в перші дні війни. З мамою та сестрою вона опинилася в Європі наприкінці березня та скаржилася, що їх погано приймають.