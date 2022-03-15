Раміна посперечалася з Осадчою через протест на пропагандистському каналі в Росії

Соцмережі вибухнули захватом через вчинок редакторки "Первого канала", яка вийшла у прямий ефір з плакатом "Ні війні". Поки всі захоплюються її сміливістю, Катя Осадча впевнена – це спланований протест. Ютуб-блогерка Раміна Есхакзай їй заперечила.

Редакторка "Первого канала" Марина Овсяннікова наробила шуму в мережі. Кілька хвилин вона транслювала антивоєнні заклики на російському ТБ. З плакатом "Ні війні. Зупиніть війну. Тут вам брешуть" журналістка спробувала реабілітуватися за багаторічну пропаганду, але повірили їй не всі.

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Катя Осадча про протест на пропагандистському каналі

Телеведуча Катя Осадча ввімкнула тверезий розум і спробувала довести, що редакція "Первого канала" знала про "акцію протесту" Марини Овсяннікової. Вона апелювала до того, що в Росії немає прямих ефірів, а користувачі соцмереж дивно кинулися знімати екран телевізора під час звичайного вечірнього випуску новин.

"Марина раптом справді зрозуміла, що треба протестувати і що більше у брехні жити не може. У Росії, а особливо на всіх продержавних структурах, як "Первый канал", всі одне одного здають. Те, що ніхто не знав про намір, – це неможливо. І тут Марині дозволити це зробити, щоб поширити в соціальних мережах і показати світові, що в Росії теж проти", – припустила Катя Осадча.

Катя Осадча про протест на "Первом канале": фото

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Раміна посперечалася з Катею Осадчою

Телеведучій заперечила блогерка Раміна Есхакзай, в якої мільйон підписників у ютубі. Вона запевнила, що протест Овсяннікової – не фейк, вона вискочила з антивоєнним плакатом у прямому ефірі.

Мої знайомі журналісти підтвердили, що новини йдуть у прямому ефірі. Також я у себе в сторіз скинула запис екрану про прямий ефір. Розумію, що зараз такий час, коли фейки з усіх боків. Але в цьому випадку не бачу приводу бачити зло, де його немає,

– написала Раміна в коментарях.

Скриншот з інстаграму Каті Осадчої

Повний текст публікації Каті Осадчої:

А тепер давайте відкинемо захоплення і включимо тверезий розум:

1. У Росії не існує прямих ефірів, все, що називається прямим ефіром йде з запізненням, саме для того, щоб прибрати те, що не потрібно випускати.

2. Якось дивно всі кинулися знімати екран телевізора під час звичайного випуску новин і саме перед тим, як вискочила активістка.

3. Ще багато дивних обставин, що не дають шансів повірити в цю "акцію протесту"

Навіщо цей вкид? Показати, що і в Росії можливі протести, такий вид демократії? Показати в соцмережах, що в Росії теж є ті, що проти? Поки не розумію, у чому мета, але це вкид. На жаль.

Щоб не розпалювати дискусію. Можливий варіант перебігу подій. Марина раптом справді зрозуміла, що треба протестувати і що більше у брехні жити не може. У Росії, а особливо на всіх продержавних структурах, як "Перший канал", всі одне одного здають, все перебуває під пишним наглядом камер і все, до чого ми не звикли. Те, що ніхто не знав про намір, – це неможливо.

І тут Марині вирішили дозволити це зробити, щоб поширити в соціальних мережах і показати світові, що в Росії теж проти. Тобто протест був, Марині просто дали це зробити, але в ефірі цього не показали. Але це тільки припущення, варіант багатоходівки.