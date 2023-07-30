Все знищено вщент, – Раміна Есхакзай шокувала кадрами з Часового Яру, що поблизу Бахмута

Раміна Есхакзай зняла новий випуск поблизу Бахмута. Журналістка поспілкувалася з українськими військовими та цивільними. Вона розповіла, якою зараз є ситуація в місті Часів Яр і показала, як виглядає населений пункт, який росіяни обстрілюють з артилерії.

Зазначимо, місто Часів Яр розташоване у Бахмутському районі Донецької області. Воно всього за 12 кілометрів від Бахмута. Населений пункт розташований дуже близько до передової. Відтак росіяни обстрілюють його з трьох сторін. До того ж у Часовому Яру немає питної води та газу через пошкоджене газо- та водопостачання. Також у місті проблеми зі світлом.

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Раміна Есхакзай побувала у місті Часів Яр

Журналістка пересувалась по місту на броньованому автомобілі, оскільки населений пункт постійно обстрілюють з артилерії. Вона зазначила, що місто майже повністю знищене. Там не залишилось будинків, які б не постраждали від щоденних обстрілів.

Все, що я побачила по дорозі — це повна розруха. Міста просто немає. Я проводила зйомки в Чорнобилі, по обстановці приблизно те ж саме. Тут все знищено вщент. Місто постійно криють артилерією,

– розповіла блогерка.

Також журналістка поспілкувалася з місцевим мешканцем. Він розповів, що зараз живе в п'ятиповерховому буднику. За умови, що немає сильних обстрілів, містяни можуть деякий час залишатись у своїх квартирах. Однак здебільшого змушені ховатися у підвалах. Всього, за словами чоловіка, у його будинку залишилося 25 людей. Вони харчуються тим, що привозять волонтери. Також мають власні запаси їжі у підвалах. У місті зараз немає ні світла, ні електрики.

Випуск Раміни Есхакзай з Бахмуту: дивіться відео онлайн

Раміна не вперше проводить зйомки поблизу Бахмута

На початку липня журналістка разом із бійцями Третьої окремої штурмової бригади побувала в окопах 72-ої окремої мотострілецької бригади Росії, яку перед цим вщент розбили українські військові. У процесі зйомок блогерка з командою та захисниками потрапили під ворожий обстріл. Впродовж всього знімального процесу їх переслідував російський безпілотник "Орлан-10". Коли журналістка з військовими та командою почули декілька вибухів, вони вирішили повернутися в більш безпечне місце. На щастя, в момент зйомок ніхто не постраждав.

В січні інтерв'юерка також приїжджала в Бахмут у робочих справах. Раміна пробула в місті три дні, постійно чула, як навколо точаться бойові дії. Одного разу вона потрапила під артилерійський обстріл. Тоді поруч з Есхакзай були військові, оператори та наречений, які змогли її заспокоїти.