Раміна Есхакзай розповіла, чому не коментує участь у шоу "Холостяк" та стосунки з Козловським

Ведуча програми "Ходят слухи" Раміна Есхакзай дала відверте інтерв'ю, у якому відповіла на багато цікавих запитань. Зокрема, дівчина зізналася, що не хоче говорити про участь в "Холостяку", оскільки це було давно. А щодо стосунків з Віталієм Козловським, то не коментує їх, бо це також вже в минулому.

Раміна Есхакзай була учасницею 5 сезону проєкту "Холостяк". Тоді їй не вдалося знайти своє кохання на реаліті-шоу. Після закінчення "Холостяка" дівчина мала стосунки зі співаком Віталієм Козловським, проте й вони не склалися.

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Раміна Есхакзай про участь в "Холостяку"

Дівчина не любить розмовляти на цю тему. Вона зазначає, що проєкт залишився в минулому і зараз у неї зовсім інше життя. Про цю сторінку в її біографії знають лише українські глядачі, а її прихильники з інших країн не знають про це.

Раміна розповіла, що їй досі надсилають повідомлення про те, що на "Холостяку" вважали дурненькою. Деякі глядачі шоу не вірили, що дівчина зможе досягнути того, що має зараз.

Раміна про стосунки з Віталієм Козловським

Есхакзай зізналася, образливо слухати, що вона стала успішною завдяки популярності Віталія. Раміна зазначає, що Козловський жодним чином не впливає на кількість переглядів її інтерв'ю, на гостей, яких вона запрошує на свою програму.

У мене є ім'я, я Раміна Есхакзай, маю ютуб-канал "Ходят слухи". Віталік думає, що я піарюсь завдяки йому, але це не так. Мені це не потрібно. Я пообіцяла, що більше не буду коментувати наші стосунки і дотримуюся цієї обіцянки,

– поділилася Раміна.

Інтерв'ю Раміни Есхакзай: дивіться відео онлайн